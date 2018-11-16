Ляшенко анонсировал принятие нормы по использованию в новостройках электроплит

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в скором времени может быть принят нормативный документ, в соответствии с которым в новом и реконструируемом жилье должны будут использоваться преимущественно электроплиты. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такой вариант внесен. Наверное, с 1 января будет принят нормативно-правовой документ, где уже в новостроящемся жилье будут применяться электроплиты. Соответственно, при последующей модернизации жилья они тоже будут использоваться", - сказал вице-премьер.

Игорь Ляшенко добавил, что это будет даже дешевле по сравнению с газовыми плитами за счет уменьшения стоимости расходов на коммуникации и их содержание.-0-