Любецкая: при корректировке Конституции будет учитываться международный опыт

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При корректировке Конституции будет учитываться международный опыт, заявила корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая.

"В ходе диалоговых площадок, которые проводились накануне, поступало много предложений по корректировке Конституции. Причем в самых разных сферах - общественно-политической, социально-экономической, сферах, касающихся прав молодежи, семьи, детства, религии, языка, вообще дальнейшего развития социальной поддержки в нашем государстве и формирования новых институтов в той же сфере информационной безопасности. То, что Конституция, которая была принята несколько десятков лет назад, не могла и предполагать. То есть в настоящее время есть запрос как на корректировку положений, которые имеются в Конституции, так и введение новых институтов", - сказала Светлана Любецкая.

При этом важно сохранить те положения, которые себя оправдали и проверены в такой временной период.

"Более эффективных предложений на сегодняшний день жизнь нам не показывает. Это комплексная работа относительно проверки актуальности положений, их полноты, соответствия требованиям не только сегодняшнего дня, но и на определенную перспективу, - отметила парламентарий. - Поэтому необходимо будет учитывать и международный опыт конституционного строительства. Предстоит провести научно-практический анализ предполагаемых изменений".

Светлана Любецкая подчеркнула: предстоит очень широкое общественное обсуждение проекта Основного закона. "По его итогам - комплексный анализ всех поступивших предложений и замечаний и затем окончательная доработка проекта Конституции, - добавила она. - Комиссия уже создана. В ней представлены люди самых различных профессий, разные возрастные группы. Это должно способствовать тому, что проект Основного закона будет рассматриваться со всех сторон представителями различных сфер жизни".-0-