Лучше один раз увидеть! Как прошла первая экскурсия в ЖК Minsk World

Заветная мечта любого клиента – побыстрее увидеть будущую квартиру! Оценить вид из окна, качество строительства, транспортную доступность и собственную инфраструктуру. Теперь все это можно сделать и в многофункциональном комплексе Minsk World!

ЖК Minsk World – уникальный проект, который возводится по принципу "город в городе". Это значит, что вместе с покупкой квартиры жители получают удобную городскую среду, комфорт высокого класса.

Чтобы у будущих новоселов не оставалось никаких сомнений в правильности выбора, застройщик запустил бесплатные экскурсии по комплексу. Теперь любой желающий может оценить масштабность проекта и "примерить на себя" будущую квартиру. Причем сделать это можно даже до принятия решения о покупке и подписания договора.

Такая готовность продемонстрировать все открыто — показатель ответственности застройщика.

Присоединиться к экскурсии и лично оценить преимущества многофункционального комплекса Minsk World можно каждую субботу. Заполняйте ЗАЯВКУ на сайте и наши менеджеры перезвонят в течение дня.

Чтобы попасть на экскурсию, достаточно оставить заявку на сайте

Многофункциональный комплекс Minsk World – это территория площадью более 3 млн. квадратных метров, на которой запроектированы не только жилые дома, но и коммерческая недвижимость, а также 12 школ и 8 детских садов, спортивные и игровые площадки, взрослая и детская поликлиники, кафе и магазины – все для активной жизни. Экономическим сердцем комплекса станет Международный финансовый центр.

На экскурсии можно получить ответ на любой вопрос

Первая экскурсия прошла 29 мая. Клиентам показали три квартала: "Африка" и "Северная Америка" пока строятся, "Эмиратс" полностью готов. Здесь не только живут люди, но и постоянно открываются новые кафе, магазины, спортивные залы и салоны красоты. Рядом с кварталом, на улице Германовской, 7, уже работает паркинг.

Сейчас в комплексе действует АКЦИЯ – при покупке квартиры в доме "Волна" клиенты получают машино-место в подарок.

Менеджеры расскажут о ценах, акциях и условиях покупки

Каждый гость смог побывать в готовых квартирах без отделки и оценить готовые интерьерные решения. Главное преимущество такой прогулки – возможность убедиться в качестве строительства и отделки квартир.

Гости посмотрели квартиры с готовыми интерьерными решениями

Купить жилье проще, чем кажется: застройщик предлагает доступные условия покупки!

В здании Национального аэропорта тоже есть на что посмотреть

На первую экскурсию люди приходили целыми семьями. Например, Татьяна Титова пришла вместе с сыном. Девушка отметила, что получила ответы на все интересующие вопросы. Ей понравились дома и квартиры, детские и спортивные площадки.

Татьяна Титова пришла на экскурсию с сыном

"Все продумано до мелочей, очень понравилось. Остались только положительные эмоции, мы очень довольны, что пришли и посмотрели все сами", - подчеркнула она.

В многофункциональном комплексе Minsk World все сделано таким образом, чтобы клиенты влюбились в комфортное и красивое место, в котором живут.

Приходите на экскурсию и убедитесь в этом сами!

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