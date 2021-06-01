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01 июня 2021, 09:00

Лучше один раз увидеть! Как прошла первая экскурсия в ЖК Minsk World

Заветная мечта любого клиента – побыстрее увидеть будущую квартиру! Оценить вид из окна, качество строительства, транспортную доступность и собственную инфраструктуру. Теперь все это можно сделать и в многофункциональном комплексе Minsk World!

ЖК Minsk World – уникальный проект, который возводится по принципу "город в городе". Это значит, что вместе с покупкой квартиры жители получают удобную городскую среду, комфорт высокого класса.

Чтобы у будущих новоселов не оставалось никаких сомнений в правильности выбора, застройщик запустил бесплатные экскурсии по комплексу. Теперь любой желающий может оценить масштабность проекта и "примерить на себя" будущую квартиру. Причем сделать это можно даже до принятия решения о покупке и подписания договора.

Такая готовность продемонстрировать все открыто — показатель ответственности застройщика.

Присоединиться к экскурсии и лично оценить преимущества многофункционального комплекса Minsk World можно каждую субботу. Заполняйте ЗАЯВКУ на сайте и наши менеджеры перезвонят в течение дня.

Чтобы попасть на экскурсию, достаточно оставить заявку на сайте
Чтобы попасть на экскурсию, достаточно оставить заявку на сайте

Многофункциональный комплекс Minsk World – это территория площадью более 3 млн. квадратных метров, на которой запроектированы не только жилые дома, но и коммерческая недвижимость, а также 12 школ и 8 детских садов, спортивные и игровые площадки, взрослая и детская поликлиники, кафе и магазины – все для активной жизни. Экономическим сердцем комплекса станет Международный финансовый центр.

На экскурсии можно получить ответ на любой вопрос
На экскурсии можно получить ответ на любой вопрос

Первая экскурсия прошла 29 мая. Клиентам показали три квартала: "Африка" и "Северная Америка" пока строятся, "Эмиратс" полностью готов. Здесь не только живут люди, но и постоянно открываются новые кафе, магазины, спортивные залы и салоны красоты. Рядом с кварталом, на улице Германовской, 7, уже работает паркинг.

Сейчас в комплексе действует АКЦИЯ – при покупке квартиры в доме "Волна" клиенты получают машино-место в подарок.

Менеджеры расскажут о ценах, акциях и условиях покупки
Менеджеры расскажут о ценах, акциях и условиях покупки

Каждый гость смог побывать в готовых квартирах без отделки и оценить готовые интерьерные решения. Главное преимущество такой прогулки – возможность убедиться в качестве строительства и отделки квартир.

Гости посмотрели квартиры с готовыми интерьерными решениями
Гости посмотрели квартиры с готовыми интерьерными решениями

Купить жилье проще, чем кажется: застройщик предлагает доступные условия покупки!

В здании Национального аэропорта тоже есть на что посмотреть
В здании Национального аэропорта тоже есть на что посмотреть

На первую экскурсию люди приходили целыми семьями. Например, Татьяна Титова пришла вместе с сыном. Девушка отметила, что получила ответы на все интересующие вопросы. Ей понравились дома и квартиры, детские и спортивные площадки.

Татьяна Титова пришла на экскурсию с сыном
Татьяна Титова пришла на экскурсию с сыном

"Все продумано до мелочей, очень понравилось. Остались только положительные эмоции, мы очень довольны, что пришли и посмотрели все сами", - подчеркнула она.

В многофункциональном комплексе Minsk World все сделано таким образом, чтобы клиенты влюбились в комфортное и красивое место, в котором живут.

Приходите на экскурсию и убедитесь в этом сами!

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