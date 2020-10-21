21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшего архивиста выбирают в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела организационной работы, информации и использования документов Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Григорий Жолнеркевич.

Сегодня начался второй этап конкурса. Он проводится в виде письменного тестирования, теоретических и практических заданий по основным направлениям архивного дела и делопроизводства. Определять лучшего в своем деле будут по 22 октября на базе Национального архива.

Первый этап проходил в заочной форме, участникам необходимо было представить письменные работы, тема которых в этом году определена как "Беларусь помнит" и посвящена 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс проводится Департаментом по архивам и делопроизводству совместно с ОО "Белорусское общество архивистов" раз в два года, начиная с 2014-го, и пользуется большим авторитетом в архивной отрасли. Он позволяет выявить и поддержать лучших архивистов, показавших высокий уровень профессионализма, формировать положительный образ архивной отрасли и повышать общественный статус профессии архивиста.-0-