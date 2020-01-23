Лучшего лесничего 2019 года выберут в Беларуси

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс "Лучший лесничий 2019 года" проходит в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Победителя выберут в начале февраля. Лучший лесничий получит не только диплом Министерства лесного хозяйства, но и ценный подарок стоимостью до 50 базовых величин (сейчас базовая величина составляет Br27).

Первый этап конкурса уже состоялся: каждая область выдвинула своего претендента на звание лучшего лесничего страны. Теперь специальной комиссии предстоит рассмотреть 6 кандидатур. Это представители Барановичского, Богушевского, Слуцкого, Островецкого, Кличевского и Гомельского опытного лесхозов.

Претенденты будут оцениваться по 20 различным показателям, среди которых выполнение работ по лесовосстановлению и лесоразведению, проведение рубок ухода, борьба с лесными пожарами и браконьерством и многое другое. Не останутся без внимания деловые и профессиональные качества конкурсантов, а также их стаж работы в организациях Министерства лесного хозяйства.

Конкурс "Лучший лесничий" стал уже традиционным. Главная его цель - повышение профессионального мастерства работников подчиненных организаций и их материальное стимулирование.-0-