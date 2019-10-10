Лучшие публикации о качестве и деловом совершенстве выберут в Беларуси

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси объявлен республиканский творческий конкурс на лучшую публикацию о качестве и деловом совершенстве, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.
Конкурс организуется совместно с Белтелерадиокомпанией и Госстандартом во второй раз. Он призван привлечь внимание общественности к качеству и деловому совершенству как важнейшей составляющей устойчивого развития организаций и национальной экономики, содействовать распространению опыта лучших предприятий страны, внедривших передовые методики эффективного менеджмента и современные системы управления качеством.
Принять участие в творческом соревновании приглашаются отдельные журналисты и творческие работники (внештатные авторы) зарегистрированных в стране печатных и электронных СМИ, отдельные авторы интернет-ресурсов (по представлению юридического лица), издательства и рекламные агентства, студенты факультетов журналистики вузов. Выберут лучшие работы в следующих категориях: "Печатные СМИ", "Электронные СМИ и интернет-ресурсы", "Рекламный плакат, ролик", "Надежда" (для студентов факультетов журналистики).
Принимаются материалы, опубликованные в печатных СМИ или на интернет-ресурсах, вышедшие в эфир телевизионных / радиовещательных СМИ с 1 января по 31 декабря 2019 года. Их нужно направить в Министерство информации не позднее 20 января 2020 года по адресу: 220004, г. Минск, пр. Победителей, 11 с пометкой "На республиканский творческий конкурс на лучшую публикацию о качестве и деловом совершенстве".
Церемония награждения пройдет во время чествования победителей республиканских конкурсов в области качества 2019 года.-0-