Лучший подарок – не книга, а квартира! В Minsk World специальная АКЦИЯ к 8 Марта стартует уже сегодня!

Ювелирные украшения, косметику и парфюмерию ежегодно называют женщины в списке лучших подарков на 8 марта. Теперь они точно захотят квартиру, когда узнают о специальном предложении Minsk World!

Весенняя АКЦИЯ от застройщика к Международному женскому дню стартует уже сегодня и продлится до 14 марта! Скидка всем женщинам на квартиры в готовых и строящихся домах при 100%-ной оплате составит до 60 евро за квадратный метр! За улыбки милых дам не жалко никаких денег!

В этом году в многофункциональном комплексе Minsk World стартовали продажи квартир уже в восемнадцати домах – роскошная "Вена", яркая "Сальса", респектабельный "Таллин", дерзкая "Касабланка" и многие другие. Даже самый взыскательный клиент сможет найти для себя идеальный вариант.

Лобби дома "Сальса" в квартале "Мировых танцев"

Лобби дома "Касабланка" в квартале "Африка"

Лобби дома "Вена" в квартале "Центральная Европа"

Многофункциональный комплекс Minsk World – это уникальный проект для комфортной городской жизни. Собственная инфраструктура и развитая транспортная сеть здесь соседствует с зелеными зонами отдыха и огромным парком, игровыми и спортивными площадками, велодорожками и велополосами. Таким образом, несмотря на обилие общественно значимых объектов, территория не превратится в каменный мегаполис, а станет настоящим оазисом в центре столицы.

Здесь все сделано с заботой о жильцах

В домах Minsk World каждый квадратный метр создается с заботой о жильцах. Все квартиры – свободной планировки и с панорамными окнами, есть террасы, остекленные балконы и лоджии. Проектировщики разрабатывают по несколько вариантов планировок для каждой квартиры, чтобы в нее помещалась вся необходимая мебель. Именно поэтому их так легко объединять и перепланировать.

Minsk World – уникальный проект для комфортной городской жизни

Minsk World – отличный вариант не только для удобной жизни, но и для ведения бизнеса. В центре комплекса расположатся Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр Mara Mall, а в некоторых домах на первых этажах – административно-торговые помещения, где можно развивать собственное дело или сдавать площади в аренду.

Выбрать и забронировать любую квартиру можно на сайте bir.by или по телефону 7675. Городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

А лучше приходите к нам на чашечку праздничного чая в офисы продаж в Минске рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры есть в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – лучшая инвестиция в надежное будущее.