Лучшим нотариусом по итогам 2020 года признана Анна Лойко

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшим нотариусом по итогам 2020 года признана нотариус Минского областного нотариального округа Анна Лойко. Награждение победителей ежегодного конкурса состоялось на заседании общего собрания Белорусской нотариальной палаты (БНП). Такая информация размещена на сайте БНП, сообщает БЕЛТА.

Также определена лучшая нотариальная контора среди тех, где работает один нотариус. Победу одержала нотариальная контора Кировского района Могилевской области, где осуществляет нотариальную деятельность нотариус Марина Манько. В группе нотариальных контор с численностью от 2 до 6 нотариусов звания лучшей удостоена нотариальная контора Сморгонского района Гродненской области. А победу в номинации "Лучшая нотариальная контора" среди тех, где работает более 6 нотариусов, стала нотариальная контора Центрального района Гомеля. Звания "Лучшей территориальной нотариальной палаты" по итогам работы в 2020 году удостоена Минская городская нотариальная палата.

Традиционно победителей конкурса определяли по ряду критериев, которым должны соответствовать номинанты. Жюри конкурса - члены правления БНП - оценивали отсутствие нарушений законодательства и правил профессиональной этики при осуществлении нотариальной деятельности, а также дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб и замечаний граждан и представителей бизнеса. Во внимание также принимались наличие благодарностей от граждан и юридических лиц, активное участие в работе по правовому просвещению, инициативность в организации работы. Отдельного внимания удостоен вклад нотариусов в обобщение нотариальной практики, участие в учебно-методической работе Белорусской нотариальной палаты и иных мероприятиях нотариата. Также учитывалось соблюдение исполнительской дисциплины и культуры обслуживания населения.

На заседании общего собрания Белорусской нотариальной палаты подводились итоги работы за 2019 и 2020 годы. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в прошлом году съезд нотариусов со всей республики пришлось отложить, но и нынешнее мероприятие прошло с соблюдением всех мер предосторожности.-0-