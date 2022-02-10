Лучшим ОВД вручили переходящий приз имени батальона милиции Владимирова

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоговая коллегия МВД завершилась церемонией награждения сотрудников и подразделений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Глава ведомства Иван Кубраков вручил лучшим ОВД по результатам 2021 года переходящий приз имени батальона милиции Константина Григорьевича Владимирова. В июле 1941 года под его командованием батальон вел героические бои при обороне Могилева с превосходящими силами немецко-фашистских захватчиков. Из 250 бойцов в живых остались лишь 19, смертельно ранен был и сам Константин Владимиров.

За обеспечение высокой эффективности оперативно-служебной деятельности награды удостоены Шарковщинский, Мостовский, Вилейский, Пинский РОВД, а также Фрунзенское РУВД Минска (по категориям в зависимости от штатной численности).

Лучшим подразделениям уголовного розыска также сегодня вручили престижную награду - "За преданность службе уголовного розыска и высокое мастерство в оперативно-разыскной деятельности". Переходящий приз учрежден в память о легендарном сыщике, заслуженном работнике МВД СССР полковнике милиции Королеве Павле Алексеевиче.

Среди победителей группа уголовного розыска Зельвенского РОВД, отделения уголовного розыска Буда-Кошелевского и Вилейского РОВД, а также отделы уголовного розыска Солигорского РУВД и Бобруйского ГУВД.-0-