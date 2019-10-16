16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко внесли на рассмотрение проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Он находится уже на рассмотрении Президента. Думаю, что глава государства пойдет на то, чтобы провести специальное совещание по этому проекту указа и рассмотреть в комплексе все вопросы, связанные с необоснованным, недобросовестным посредничеством", - рассказал Леонид Анфимов.

Леонид Анфимов

По его словам, проект указа предусматривает обязательное согласование с вышестоящими организациями закупок, если они осуществляются за счет государственных денег. "Если вы хотите купить какой-то товар у посредника, то должны согласовать эту закупку. Если это колхоз и он находится в коммунальной собственности - то с тем органом, который осуществляет владельческий надзор, у кого находятся акции этого предприятия", - пояснил председатель КГК.

При этом он обратил внимание, что речь идет о закупках определенной ценовой категории. "Думаю, определенная сумма будет все-таки стоять и лимитироваться как предел закупки, которую может осуществлять предприятие без разрешения соответствующего органа", - отметил Леонид Анфимов.-0-

Убытки до 3% от ВВП - Генпрокуратура и КГК собрали коллегию по необоснованному посредничеству Комитет государственного контроля Беларуси и Генеральная прокуратура провели сегодня совместную коллегию, где рассмотрели результаты контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок и меры по пресечению необоснованного посредничества.

Анфимов: в карманах недобросовестных посредников ежегодно оседает более $1,5 млрд "Эти деньги для страны не лишние. Если бы они пошли на благие цели, то экономика, конечно, повысила бы свою эффективность", - сказал председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов.