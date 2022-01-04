Лукьянов: молодежь готова и способна реализовать свои инициативы в созидательном ключе

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь готова и способна реализовать свои инициативы в ключе созидания, заявил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов, комментируя указ Президента, предусматривающий внесение изменений в ряд указов в сфере молодежной политики.

"Прежде всего необходимо отметить, что это отличный подарок белорусской молодежи к новому, 2022 году. Мы можем по праву называть это системой малых президентских грантов. Одобрено финансирование тех проектов, которые были направлены в прошлом году в Центральный комитет БРСМ. Менее чем за месяц к нам поступило около 500 заявок. Если быть точным, 493 заявки, из них более 250 - хорошо оформленные, с экономическим и социальным обоснованием проекты, - рассказал Александр Лукьянов. - Проекты различной направленности, в том числе и по патриотическому воспитанию, сохранению исторической памяти, что очень символично в Год исторической памяти. Вовлечены все - от школьников до студентов и работающей молодежи".

Первый секретарь ЦК БРСМ отметил: на союз молодежи возлагаются особые надежды и доверие. "Сейчас наша задача - максимально эффективно обеспечить ресурсную поддержку этих молодежных инициатив, их сопровождение. В течение ближайшего месяца, максимум в начале февраля мы проведем соответствующие мероприятия, на которые пригласим победителей. Проведем очередное заседание конкурсной комиссии, опубликуем список победителей, конечно, представим этих ребят в средствах массовой информации. Приятно сказать, что каждый регион предоставил свои проекты. Это та молодежь, которая готова, способна реализовать свои инициативы в ключе созидания, делом доказать, что они настоящие патриоты", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который предусматривает внесение изменений в ряд указов в сфере молодежной политики: №367 "О совершенствовании стимулирования творческого труда молодых ученых" от 11 августа 2005 года, №425 " О грантах Президента Республики Беларусь в науке, образовании, здравоохранении, культуре" от 13 сентября 2013 года и №559 "О некоторых вопросах государственной поддержки общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" от 17 декабря 2012 года.

В соответствии с документом расширяются направления использования грантов Президента Беларуси. Наряду со сферами науки, образования, здравоохранения и культуры гранты будут предоставляться в области молодежной политики - всего до 100 грантов (до 20 в каждой сфере - науке, образовании, здравоохранении, культуре, молодежной политике). Также актуализируются составы Межведомственной комиссии по рассмотрению кандидатур для назначения стипендий Президента Беларуси талантливым молодым ученым и Республиканской комиссии по рассмотрению кандидатур, выдвигаемых для предоставления грантов Президента Беларуси в науке, образовании, здравоохранении, культуре.-0-