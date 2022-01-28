Лукьянов: молодежь ждет от ВНС запуска социальных лифтов для новых поколений лидеров

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. У молодежи есть запрос на участие в общественно-политическом процессе, интерес к реализации инициатив и строительству карьеры в органах власти. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов, сообщает БЕЛТА.
Сегодняшнее Послание главы государства к белорусскому народу руководитель Союза молодежи назвал очень значимым событием перед референдумом, на котором затронуты все ключевые моменты развития нашей страны. Накануне молодежь активизировалась в обсуждении проекта обновленной Конституции, показав свое небезразличие к будущему страны. БРСМ провел более 770 диалоговых площадок.
"У молодежи есть запрос на участие в общественно-политическом процессе. Интересует, например, вопрос в части конституционного статуса ВНС, механизмов выдвижения. Молодежь ожидает от этого высшего органа народовластия запуска череды социальных лифтов, которые будут позволять продвигать инициативы молодежи, формировать подпорку действующей власти и сохранять принцип преемственности и стабильности в нашей стране", - сказал Александр Лукьянов.
В целом, по его словам, молодежная политика переживает "эпоху активной реформации". "В нашей стране она вышла на приоритетный план. Об этом говорит и одна из статей, 32-я, проекта Конституции, где говорится, что государство обеспечит все условия для самореализации молодежи. Это сигнал молодежи - вам открыты все пути, пользуйтесь этой возможностью", - добавил Александр Лукьянов.
Он отметил, что молодежь также заметна в реальном секторе экономики. Востребованы проекты белорусских студенческих отрядов: только за последний год были трудоустроены свыше 34 тыс. человек. А сегодня актив БРСМ вносит предложения по определению объекта республиканской молодежной стройки в этом году.-0-