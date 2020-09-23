Лущ: западные соседи Беларуси хотят одного - жить рядом со слабой и управляемой страной

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западные соседи Беларуси хотят одного - жить рядом со слабой и управляемой страной. Такое мнение в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ выразил сопредседатель гражданской инициативы "Союз" Сергей Лущ, сообщает БЕЛТА.

"Мне кажется, что наши соседи хотят одного - жить рядом со слабой Беларусью, абсолютно подчиненной и управляемой", - сказал Сергей Лущ. По его мнению, белорусская сторона часто вынуждена реагировать на различные вызовы, однако ей следует инициативно заявлять о своих правах.

Независимый военный эксперт Александр Павловский в свою очередь заявил, что против Беларуси идет "самая откровенная информационная война". "В чем наша проблема? Будем откровенны: мы не совсем были готовы к такой информационной войне. Во многих государствах созданы штатные структуры, которые занимаются и информационно-психологической войной, и информационно-кибернетической. К сожалению, нашим соседям не очень интересно, что у нас в конечном итоге произойдет. Им интересно, с кем будет Беларусь и как они смогут управлять своей ситуацией, в том числе влияя на нас", - убежден эксперт.-0-