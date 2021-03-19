Луцкий: блокировать фейки смогут Мининформ, Генпрокуратура и Совет безопасности

19 марта, Верхнедвинский район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Министерство информации внесло предложение предоставить полномочия по блокировке фейковой информации непосредственно Мининформу, Генеральной прокуратуре и межведомственной комиссии по информационной безопасности при Совете безопасности Беларуси. Об этом сообщил министр информации Игорь Луцкий, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА во время посещения Верхнедвинского района.

Говоря об изменениях в белорусском законодательстве, глава Министерства информации отметил, что рассматривается вопрос об изменении закона о СМИ.

"Очень часто под видом достоверной информации распространяется недостоверная. Нерадивые журналисты и средства массовой информации преподносят это как обычное заблуждение. На самом деле это целенаправленная информационная война против государства. И те механизмы, которые действовали на данный момент, были, на наш взгляд, недостаточными. Процедуры были затянутыми. Поэтому сейчас данные изменения позволят нам оперативно бороться с фейковой и запрещенной информацией, не затягивать разные судебные заседания на длительные периоды", - сказал Игорь Луцкий.

Он сообщил, что Министерством информации внесено предложение, чтобы решения о блокировке запрещенной информации, наносящей вред государству, общественным интересам, принимались Мининформом. Также данные полномочия будут предоставлены Генеральной прокуратуре и межведомственной комиссии по информационной безопасности при Совете безопасности.-0-