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15 сентября 2021, 13:11

Луцкий: мы вырастили молодое поколение достойными патриотами

Игорь Луцкий. Фото БРСМ
Игорь Луцкий. Фото БРСМ

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы вырастили молодое поколение достойными патриотами, заявил сегодня журналистам заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий по итогам открытого диалога с командирами, комиссарами студенческих отрядов, руководителями трудовых проектов. Мероприятие прошло в Республиканском доме молодежи как часть форума студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство", передает корреспондент БЕЛТА.

"Современная молодежь - хорошая. Мне особенно хотелось бы поговорить на тему студенческих отрядов: это важная воспитательная функция. Ведь труд - это важный элемент нашей жизни. И привлекать к труду, прививать понимание ценности труда важно с малого возраста", - сказал Игорь Луцкий.

По его словам, сегодня открытый диалог в Республиканском доме молодежи собрал широкий спектр участников. "Были представители вузов, студотрядовского движения. Мне очень понравилось. Хорошие вопросы задавала молодежь. Есть понимание того, что люди делают и для чего они это делают. Мы на некоторых моментах акцентировали внимание. В частности на том, что необходимо расширять возможности труда для молодежи. Те льготы и преференции, которые государство определило для студотрядовского движения, беспрецедентные. На территории постсоветских государств мы, наверное, единственные, кто сохранил это движение в таком масштабе, - отметил замглавы Администрации Президента. - Поэтому все то, что сегодня происходит накануне большого праздника - Дня народного единства - укрепляет веру в то, что молодое поколение мы вырастили достойными патриотами нашей страны".

К слову, в свое время Игорь Луцкий также был бойцом стройотряда. "Это было давно, в начале 90-х. Это был строительный отряд. Лететь самолетом надо было 3,5 часа. Но я хочу сказать, что тогда студенческие, строительные отряды воспитывали характер и давали возможность проявить себя в коллективе. Когда работает команда, ты чувствуешь плечо и локоть друга и соратника. Это воспитывает, прежде всего, человека и его понимание ценности труда для него лично и для страны, в которой он живет", - констатировал он.

Республиканский форум студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство", посвященный Дню народного единства, пройдет в Минске 15 и 16 сентября. Накануне самого молодого государственного праздника страны в Минске встретились более 700 участников трудового движения из всех регионов Беларуси. Молодежная команда для участия в форуме была сформирована на конкурсной основе. Это бойцы трудовых проектов "Город молодости", "Атлант 2021", "Толочин 2021", "Орленок", "Кузбасс 300", областных молодежных строек, лучшие ребята, которые проявили себя во время работы отрядов в районах.

В первый день участники форума знакомятся со спецификой работы Парка высоких технологий, а также предприятий Минска и области, таких как "Атлант", БЕЛАЗ, МАЗ, Минский завод колесных тягачей, Минский тракторный завод, "БЕЛДЖИ" и других. Здесь они обменяются компетенциями, обсудят с руководством формирование и работу студотрядов. Традиционно в программу форума включен патриотический блок. Молодежь возложит цветы к памятному знаку в честь освободителей Беларуси, стеле "Минск - город-герой", высадит в парке Победы на месте закладки яблоневого сада в честь 100-летия комсомола 17 молодых яблонь, олицетворяющих мир, единение и дружбу, украсит каждое дерево красно-зеленой ленточкой. Кроме того, молодежь посетит Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

Одним из центральных мероприятий форума "Молодость. Труд. Единство" станет одноименный республиканский марафон студотрядов. Его старт запланирован сегодня во Дворце Республики во время гала-концерта мастеров искусств и творческих коллективов студенческих отрядов. Это будет настоящий праздник с подведением итогов третьего трудового семестра и чествованием лучших участников движения.

Во второй день форума состоится открытый чемпионат "Ведаю Беларусь" среди участников студотрядов по скоростной сборке спилс-карт страны.

Организует форум БРСМ. Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. В этом году Республиканский штаб студенческих отрядов реализовал пять республиканских и международных трудовых проектов. В составе студотрядов трудоустроены более 26 тыс. юношей и девушек. Трудовой семестр продолжает активная фаза работы студенческих сельскохозяйственных отрядов.-0-

Фото БРСМ

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