Луцкий: в эпоху фейковых конвейеров важно развивать национальное медиапространство

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эпоху фейковых конвейеров важной задачей является развитие национального медиапространства. Такое мнение высказал министр информации Игорь Луцкий во время круглого стола на тему "Средства массовой информации в политическом процессе. Актуальные аспекты законодательного регулирования" в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"События последних месяцев ясно обозначили проблемы строительства нового медиапространства. Прежде всего, за счет формирования пула сильных информационных ресурсов кроссплатформенных СМИ, способных одинаково успешно работать в разных средах по распространению информации - от телевещания до соцсетей и Telegram, - как ныне самого активно действующего на умы наших граждан. Плюс системная поддержка, возможно, грантовая, уж точно - информационная, малых медийных форматов, например блогеров. Их ростки уже появляются и на государственных теле- и радиоканалах, и в государственных печатных СМИ", - сказал Игорь Луцкий.

Вместе с тем, по его словам, в эпоху тотальной постправды и фейковых конвейеров одними мерами защиты не обойтись. "Важная задача - развитие собственного национального информационного пространства. И туда нужно вкладывать гораздо больше интеллектуальных и материальных ресурсов. Мне кажется, что на данный момент мы в этом смысле недорабатываем. И здесь вопрос не только в новых технологиях и оборудовании, а в завоевании и удержании аудитории путем правильной редакционной политики, ориентированной на актуальные запросы общества, на достижение максимального интереса и доверия граждан. Только таким образом мы сможем поднять конкурентоспособность своих медийных ресурсов и сможем активно потеснить оппонентов на их поле", - добавил министр.

В круглом столе приняли участие парламентарии, а также заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, министр информации Игорь Луцкий, руководители республиканских средств массовой информации, Белорусского союза журналистов.-0-

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