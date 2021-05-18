Майские победы: стали известны имена призеров "Лиги Лидеров Беларуси 2020"

Ежегодно призерами "Лиги Лидеров" становятся компании и бренды, получившие признание жителей Беларуси. "Лига Лидеров" – это рейтинговая программа, инициированная в 2018 году Международным фестивалем-конкурсом "Выбор года". Проект также существует в Украине. Участники рейтинга – компании и бренды, которые имеют высокий уровень доверия потребителей.

Цель проекта – выделить ТОП-3 компаний в конкретной понятной категории, основываясь на мнении потребителей. Опрос проводится не только по Минску, а по всей Беларуси. Выборка репрезентативна профиля населения страны, стратифицированная по типу населенного пункта, региона, по полу и возрасту жителей. Для приближения результатов к максимально объективным опрашиваются только те люди, которые постоянно проживают на территории страны, в возрасте от 18 до 64 лет.

Символику проекта "Лига Лидеров" можно встретить на упаковке товара, рекламных щитах и т.д. Наличие отличительного знака призера рейтинга свидетельствует об эффективной деятельности компании, указывает покупателям на то, что продукт, отмеченный этой наградой, пользуется высоким спросом у жителей страны.

Ниже – список компаний, которые у потребителей вошли в ТОП-3 в 2020 году:

Авто, мото, вело

Сеть магазинов автозапчастей – ARMTEK

Все для дома, строительства и ремонта

Кухонные товары – ФРЕКЕН БОК

Напольные покрытия – TARKETT

Белорусский производитель входных металлических дверей – СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Торговая сеть пиломатериалов – РУССКИЙ ЛЕС

Услуги. Отдых и развлечения

Образовательные курсы в сфере IT – IT-ACADEMY ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

IT-образование для детей и подростков – ITEEN ACADEMY ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Образовательная платформа для обучения детей – ЛОГИКЛАЙК (logiclike.com)

Туроператор – TEZ TOUR

Компания по организации свадеб – БУТИК ПРАЗДНИКОВ PERFECT

Доставка суши – PROSUSHI

Казино – SHANGRI LA

Банк – БЕЛАРУСБАНК

Интернет-магазин мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров – МТС

Сеть магазинов бытовой химии, косметики и товаров для дома – ОСТРОВ ЧИСТОТЫ И ВКУСА

СМИ

Музыкальный телеканал – EUROPA PLUS TV

Радиостанция – UNISTAR

Продукты питания и напитки

Картофельные чипсы – LAY'S

Производитель мяса птицы – АГРОКОМБИНАТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ"

Замороженные полуфабрикаты (пельмени, клецки, вареники) – МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ

Вареные колбасы – ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

Майонез – КАМАКО

Шоколад (белорусского производства) – КОММУНАРКА

Производитель кондитерских глазурей – МОНТБРУК

Красота и здоровье

Сеть центров лазерной косметологии – ЛЕСАНТЕ

Программа для снижения и контроля веса – HERBALIFE NUTRITION

Программа сбалансированного питания – HERBALIFE NUTRITION

Источник Омега-3 и витамина D (рыбий жир) – MOLLER'S

Средство по уходу и лечению детской кожи – БЕПАНТЕН МАЗЬ

Импортный противовирусный препарат для лечения гриппа и ОРВИ (из группы интерферонов) – КАГОЦЕЛ

Витаминно-минеральный комплекс – СУПРАДИН

Средство для лечения суставов при остеоартрите – ТЕРАФЛЕКС

Средства женской гигиены из натуральных компонентов – NATURELLA

Глюкометр – BIONIME

Влажные салфетки – SMILE

Товары и услуги для животных

Лакомства для кошек (подушечки) – FELIX ХРУСТЯЩЕЕ ЛАКОМСТВО

Сеть магазинов по продаже товаров для животных – ДОКТОР ВЕТ

Ветеринарная клиника – ДОКТОР ВЕТ

Импортёр сухих беззерновых кормов для кошек и собак (супер премиум/холистик класс) – ВВП-ЗООВЕТ

Бытовая химия

Средства для стирки (премиум сегмент) – ARIEL

Бытовая техника и электроника

Монитор – LG ELECTRONICS

Пылесос – LG ELECTRONICS

Телевизор с технологией SMART TV – LG ELECTRONICS

Холодильник – LG ELECTRONICS

Стиральная машина – LG ELECTRONICS

Электрические зубные щетки – ORAL-B

Телевизор QLED – SAMSUNG

Мобильный телефон – SAMSUNG

Товары/услуги для бизнеса

Digital-агентство – ARTOX MEDIA DIGITAL GROUP

Офисная мебель (по индивидуальному проекту) – PRO-TRADE

Дверная фурнитура (на рынке оптовой торговли) – ИНТЕРКЛЮЧ

15 мая начался новый сезон "Лиги Лидеров Беларуси". Чтобы принять участие в рейтинге, необходимо заполнить заявку на сайте проекта https://ligaliderov.by/.

Рейтинг "Лига Лидеров" строго соблюдает методику определения лидеров рынка и констатирует достойные преимущества.

Информационный партнер Белорусское телеграфное агентство