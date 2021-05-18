Майские победы: стали известны имена призеров "Лиги Лидеров Беларуси 2020"

Ежегодно призерами "Лиги Лидеров" становятся компании и бренды, получившие признание жителей Беларуси. "Лига Лидеров" – это рейтинговая программа, инициированная в 2018 году Международным фестивалем-конкурсом "Выбор года". Проект также существует в Украине. Участники рейтинга – компании и бренды, которые имеют высокий уровень доверия потребителей.
Цель проекта – выделить ТОП-3 компаний в конкретной понятной категории, основываясь на мнении потребителей. Опрос проводится не только по Минску, а по всей Беларуси. Выборка репрезентативна профиля населения страны, стратифицированная по типу населенного пункта, региона, по полу и возрасту жителей. Для приближения результатов к максимально объективным опрашиваются только те люди, которые постоянно проживают на территории страны, в возрасте от 18 до 64 лет.
Символику проекта "Лига Лидеров" можно встретить на упаковке товара, рекламных щитах и т.д. Наличие отличительного знака призера рейтинга свидетельствует об эффективной деятельности компании, указывает покупателям на то, что продукт, отмеченный этой наградой, пользуется высоким спросом у жителей страны.
Ниже – список компаний, которые у потребителей вошли в ТОП-3 в 2020 году:
Авто, мото, вело
Сеть магазинов автозапчастей – ARMTEK
Все для дома, строительства и ремонта
Кухонные товары – ФРЕКЕН БОК
Напольные покрытия – TARKETT
Белорусский производитель входных металлических дверей – СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
Торговая сеть пиломатериалов – РУССКИЙ ЛЕС
Услуги. Отдых и развлечения
Образовательные курсы в сфере IT – IT-ACADEMY ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
IT-образование для детей и подростков – ITEEN ACADEMY ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Образовательная платформа для обучения детей – ЛОГИКЛАЙК (logiclike.com)
Туроператор – TEZ TOUR
Компания по организации свадеб – БУТИК ПРАЗДНИКОВ PERFECT
Доставка суши – PROSUSHI
Казино – SHANGRI LA
Банк – БЕЛАРУСБАНК
Интернет-магазин мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров – МТС
Сеть магазинов бытовой химии, косметики и товаров для дома – ОСТРОВ ЧИСТОТЫ И ВКУСА
СМИ
Музыкальный телеканал – EUROPA PLUS TV
Радиостанция – UNISTAR
Продукты питания и напитки
Картофельные чипсы – LAY'S
Производитель мяса птицы – АГРОКОМБИНАТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ"
Замороженные полуфабрикаты (пельмени, клецки, вареники) – МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ
Вареные колбасы – ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Майонез – КАМАКО
Шоколад (белорусского производства) – КОММУНАРКА
Производитель кондитерских глазурей – МОНТБРУК
Красота и здоровье
Сеть центров лазерной косметологии – ЛЕСАНТЕ
Программа для снижения и контроля веса – HERBALIFE NUTRITION
Программа сбалансированного питания – HERBALIFE NUTRITION
Источник Омега-3 и витамина D (рыбий жир) – MOLLER'S
Средство по уходу и лечению детской кожи – БЕПАНТЕН МАЗЬ
Импортный противовирусный препарат для лечения гриппа и ОРВИ (из группы интерферонов) – КАГОЦЕЛ
Витаминно-минеральный комплекс – СУПРАДИН
Средство для лечения суставов при остеоартрите – ТЕРАФЛЕКС
Средства женской гигиены из натуральных компонентов – NATURELLA
Глюкометр – BIONIME
Влажные салфетки – SMILE
Товары и услуги для животных
Лакомства для кошек (подушечки) – FELIX ХРУСТЯЩЕЕ ЛАКОМСТВО
Сеть магазинов по продаже товаров для животных – ДОКТОР ВЕТ
Ветеринарная клиника – ДОКТОР ВЕТ
Импортёр сухих беззерновых кормов для кошек и собак (супер премиум/холистик класс) – ВВП-ЗООВЕТ
Бытовая химия
Средства для стирки (премиум сегмент) – ARIEL
Бытовая техника и электроника
Монитор – LG ELECTRONICS
Пылесос – LG ELECTRONICS
Телевизор с технологией SMART TV – LG ELECTRONICS
Холодильник – LG ELECTRONICS
Стиральная машина – LG ELECTRONICS
Электрические зубные щетки – ORAL-B
Телевизор QLED – SAMSUNG
Мобильный телефон – SAMSUNG
Товары/услуги для бизнеса
Digital-агентство – ARTOX MEDIA DIGITAL GROUP
Офисная мебель (по индивидуальному проекту) – PRO-TRADE
Дверная фурнитура (на рынке оптовой торговли) – ИНТЕРКЛЮЧ
15 мая начался новый сезон "Лиги Лидеров Беларуси". Чтобы принять участие в рейтинге, необходимо заполнить заявку на сайте проекта https://ligaliderov.by/.
Рейтинг "Лига Лидеров" строго соблюдает методику определения лидеров рынка и констатирует достойные преимущества.
Информационный партнер Белорусское телеграфное агентство