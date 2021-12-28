Макаревич: проект Конституции предполагает не только сохранение, но и развитие соцгарантий граждан

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Конституции предполагает не только сохранение, но и развитие социальных гарантий граждан. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич, сообщает БЕЛТА.

"Ориентир на сохранение социального государства заложен в очень сложных внешних условиях, мы видим, под каким давлением находится наша экономика. Несмотря на это проект Конституции, который вынесен на всенародное обсуждение, предполагает сохранение и даже развитие гарантий для наших граждан. Это образование, здравоохранение, гарантии, к примеру, для инвалидов. Это отдельная часть, которая появляется в проекте Основного закона. Это очень важно", - сказал Егор Макаревич.

Молодой парламентарий подчеркнул, что важный постулат проекта Конституции в том, что "Беларусь остается социально ориентированным государством".

Накануне обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь для всенародного обсуждения. У каждого белоруса есть возможность внести свое предложение.-0-