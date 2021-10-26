Макаревич: Всебелорусское народное собрание позволит сохранить стабильность в обществе

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание позволит сохранить стабильность в обществе. Такое мнение высказал председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси, член Конституционной комиссии Егор Макаревич в эфире ток-шоу "По существу" на телеканале СТВ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Республики.

По мнению молодого парламентария, проект, предложенный Конструкционной комиссией, проходит важные стадии доработки. "Сформированная распоряжением Президента рабочая группа - это своего рода ревизия того проекта, который был разработан. Но, конечно, главная оценка будет дана в рамках общественного обсуждения", - сказал Егор Макаревич.

Одним из главных является вопрос статуса и функций Всебелорусского народного собрания. "Проект Основного закона предполагает сохранение имеющихся гарантий для ряда категорий, к примеру, молодежи, пенсионеров, семей с детьми. Дополнительно предлагается закрепить гарантии и для лиц с инвалидностью. Таким образом, в сложных экономических и политических условиях, вызванных внешним давлением на нашу страну, Беларусь сохраняет вектор социально ориентированного государства. Однако, чтобы эти гарантии были успешно реализованы нашими гражданами, необходима эффективно работающая политическая система. Именно Всебелорусское народное собрание - это тот стабилизатор, который в случае глобальных вызовов, а мы видим, насколько сегодня бесцеремонны наши оппоненты, обеспечит мир, согласие в обществе и убережет белорусскую государственность", - подчеркнул председатель Молодежного парламента.

По его мнению, критики белорусской власти пытаются нивелировать тему референдума, понимая, что он поставит точку в финансировании их со стороны зарубежных государств.

Молодой парламентарий резюмировал, что новый проект Основного закона, который будет предложен обществу, - это Конституция Беларуси будущего, которая позволит обеспечить преемственность политического курса и сохранить модель государства для народа.-0-