Макей: Беларусь будет делать все возможное, чтобы противодействовать возрождению неонацизма

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет делать все возможное, чтобы противодействовать возрождению неонацизма, любых проявлений этнической, религиозной ненависти, нетерпимости и фанатизма. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей во время памятного мероприятия по случаю Международного дня памяти жертв холокоста, которое состоялось сегодня у мемориала "Яма" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил министр, в этот день по традиции в Беларуси вспоминают всех жертв холокоста: и тех, кто встретил последний миг своей жизни на белорусской земле, и тех, кто погиб от рук нацистов и их пособников в многочисленных гетто и лагерях смерти по всей Европе. "Белорусы, на мой взгляд, как никакой другой народ, понимают весь ужас и трагедию холокоста. В нашей исторической памяти запечатлены в числе наиболее кровавых преступлений нацизма десятки гетто в Беларуси, сотни тысяч погибших евреев. Эта историческая память, воспоминания набатом звучат в наших сердцах, призывая защищать человеческую жизнь и достоинство и делать все, чтобы трагедия холокоста не повторилась", - сказал он.

Владимир Макей с сожалением констатировал, что в современном мире не все усвоили страшные уроки Второй мировой войны. "Мы видим утрату доверия, растущее противостояние в мире. Видим попытки отдельных стран обелить преступления Третьего рейха, вплоть до героизации нацистов и их кровавых пособников. Для нас, для Беларуси такой подход категорически неприемлем", - заявил глава МИД.

Министр подчеркнул, что Беларусь предпринимает последовательные усилия для того, чтобы сохранить память о жертвах холокоста, не допустить возрождения неонацизма и любых проявлений расовой ненависти и фанатизма.

"Белорусское государство стремится прививать молодому поколению ценности и культуру, которые помогли бы ему в защите человеческой жизни и достоинства, помогли бы сохранить мир, стабильность и спокойствие в обществе", - сказал он.

Владимир Макей констатировал, что Беларусь вместе с партнерами на международной арене уже сделала много, чтобы увековечить память о жертвах Второй мировой войны, о подвиге солдат, которые спасли мир от коричневой чумы. "Мы не намерены на этом останавливаться и впредь будем делать все возможное, чтобы противодействовать возрождению неонацизма, любым проявлениям этнической, религиозной ненависти, нетерпимости и фанатизма. На этом пути Беларусь открыта к сотрудничеству со всеми государствами, которые заинтересованы в том, чтобы обеспечить мир и стабильность на планете, способствовать формированию устойчивого и толерантного общества", - подчеркнул глава МИД.

"Пусть это траурное мероприятие послужит нам напоминанием, наказом о том, что все мы сегодня, вне зависимости от политических убеждений, от политических разногласий должны сделать все возможное, чтобы не повторился холокост, чтобы не повторилась трагедия Второй мировой войны", - резюмировал Владимир Макей.

Министр вместе с руководителями дипмиссий ряда государств, депутатами, представителями дипломатического корпуса, общественных и религиозных организаций возложил цветы к мемориалу в память о жертвах холокоста.-0-

Посол Израиля: мы высоко ценим усилия Беларуси по сохранению памяти о жертвах холокоста

Фото Оксаны Манчук