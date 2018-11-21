Макей: Беларуси и России надо вместе выявлять и популяризировать свои историко-культурные ценности

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выстраивание эффективного диалога по вопросам выявления, использования и популяризации историко-культурных ценностей Беларуси и России может стать весомым фактором продвижения на международных площадках общего историко-культурного наследия. Об этом глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей заявил сегодня на совместном заседании коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

В повестке дня совместного заседания - вопросы наращивания культурного сотрудничества. Владимир Макей отметил, что потенциал взаимодействия в этом направлении пока используется не в полную силу, это касается и возможностей национальных комиссий по делам ЮНЕСКО.

"Выстраивание эффективного диалога по вопросам выявления, совместного использования и популяризации историко-культурных ценностей Беларуси и России может стать весомым фактором продвижения на международных площадках общего историко-культурного наследия, расширения культурного, информационного и образовательного пространства наших государств", - сказал министр.

Традиционно заметное место в повестке заседания занимает гуманитарная проблематика. Особое значение имеет сотрудничество Беларуси и России в ООН, которое всегда отличало доверительный характер, совпадение подходов и согласованные действия, подчеркнул Владимир Макей. В этом контексте важным вектором совместной работы и в ООН, и в других международных организациях является противодействие фальсификации истории.

"Мы не в первый раз актуализируем подходы по противодействию попыткам отдельных сил умалить вклад Советского Союза в освобождение Европы и Азии от фашизма, подвергнуть ревизии итоги Второй мировой войны и послевоенного миропорядка. Однако сегодня эта тема приобретает особое звучание в контексте предстоящих юбилеев: в 2019 году - 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и в 2020 году - 75-летия Великой Победы, - отметил министр. - Все, что связано с Великой Отечественной войной, подвигом советских солдат, свято и для белорусов, и для россиян. На этой истории мы воспитываем новое поколение патриотов. И это растерять нельзя".

Кроме того, белорусская сторона рассчитывает на дальнейшее углубление взаимодействия с российскими коллегами в поиске новых форм работы, инновационных подходов, проведения совместных мероприятий по линии загранучреждений.-0-