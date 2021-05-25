Макей и Лавров обсудили инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым состоялся 25 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Стороны обменялись мнениями о ситуации вокруг инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair и подчеркнули необходимость его всестороннего и объективного расследования компетентными экспертными органами. Владимир Макей еще раз подтвердил полную транспарентность белорусской стороны и готовность к открытому взаимодействию с соответствующими международными структурами, включая предоставление им всей необходимой достоверной информации.
Собеседники обсудили также актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе.
Кроме того, был согласован график регулярных контактов руководителей внешнеполитических ведомств Беларуси и России на ближайшую перспективу.-0-
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