Макей и Линкявичюс обсудили возвращение белорусов из Литвы и литовцев из Беларуси из-за коронавируса

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в телефонном разговоре обсудил с главой литовского внешнеполитического ведомства Линасом Линкявичюсом возвращение белорусов из Литвы и литовцев из Беларуси из-за коронавируса. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского МИД.
Телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны. "Основное внимание в ходе беседы было уделено вопросу оказания содействия возвращению белорусских граждан с территории Литвы в Беларусь и литовских граждан с территории Беларуси в Литву", - отметили в пресс-службе.
Владимир Макей выразил признательность литовскому правительству за оперативное решение проблемных вопросов, обозначенных белорусской стороной в течение последних дней. "Обсуждены также возможности увеличения пропускной способности белорусско-литовской границы для грузового автотранспорта", - добавили в МИД.
Министры договорились держать постоянный контакт, чтобы оперативно решать проблемы, возникающие в связи с кризисной ситуацией по коронавирусу.-0-