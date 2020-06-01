Макей: интересы подрастающего поколения находятся в фокусе государственной политики

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересы подрастающего поколения находятся в фокусе первостепенного внимания государственной политики Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в видеообращении по случаю Международного дня защиты детей, размещенном на странице МИД в Facebook, сообщает БЕЛТА.

"Дети - самое большое богатство каждого человека, каждой семьи, каждой страны. В Декларации прав ребенка сказано, что человечество обязано дать детям самое лучшее, что у него есть. Беларусь строго следует этому принципу, поэтому интересы подрастающего поколения находятся в фокусе первостепенного внимания нашей государственной политики, - сказал министр. - Мы рады, что в этой работе всегда можем рассчитывать на поддержку нашего надежного партнера - Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)".

Владимир Макей пожелал всем крепкого здоровья, добра и мира, а ребятам - счастливого детства. "Чтобы вас всегда окружали забота и любовь взрослых, чтобы вы росли в безопасной и благополучной среде, всегда любили свою страну и переживали за нее. Взрослым же хочу пожелать гордиться своими детьми и внуками, всегда их понимать и поддерживать", - отметил он.

К Дню защиты детей МИД также инициировал акцию, предложив всем желающим в аккаунте в социальных сетях разместить свое детское фото с кратким рассказом о детской мечте под хештегом #Разамздзецьмi, а также сделать благотворительное пожертвование в пользу организаций, оказывающих помощь детям. "Давайте вместе вспомним о своих детских мечтах и подумаем о тех малышах, кому так нужны наша помощь и поддержка", - предложили в МИД. Акцию уже поддержали сотрудники Министерства иностранных дел и ряда белорусских посольств за рубежом.-0-