Макей открыл виртуальный музей встречи на Эльбе и высказался об отношениях с США

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виртуальный музей участников встречи на Эльбе открылся сегодня на сайте гимназии №5 Минска. Торжественная церемония прошла при участии министра иностранных дел Владимира Макея, временного поверенного в делах США в Беларуси Дженифер Мур, представителей городских органов власти, ветеранских организаций, депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава МИД, выступая на церемонии, провел параллель между событиями встречи на Эльбе и современностью. Он обратил внимание, что поначалу союзники не знали о приближении друг друга и существовала вероятность перестрелки. "Однако они сделали символический шаг навстречу друг другу. То, что они сумели сказать друг другу приветственные слова и их встреча закончилась рукопожатием, - символично. Это говорит о том, что диалог, рукопожатие всегда важно, в любых событиях", - сказал министр.

"Сегодня, когда мир расколот как минимум на две части, когда в мире царит больше конфронтации, нежели стремления к спокойствию, миру и стабильности, подобные мероприятия очень важны", - прокомментировал Владимир Макей открытие музея.

Он отметил, что гимназии, на базе которой создан музей, в перспективе планируется присвоить звание героев встречи на Эльбе. В будущем, уверен министр, это позволит учебному учреждению развивать контакты со школами США, другими американскими партнерами. "Для нас это очень важно: диалог, стремление жить в дружбе и согласии, - добавил глава МИД. - Подобного рода мероприятия способствуют установлению большего понимания между нашими народами. Мы заинтересованы, чтобы с США у нас развивались отношения во всех сферах, и стараемся предпринимать конкретные шаги в этом направлении".

"Я хотел бы, чтобы вместе мы постарались сделать все, чтобы наше будущее было мирным, спокойным, чтобы мы имели прекрасные отношения со всеми государствами, в том числе с США", - подытожил Владимир Макей.

Дженифер Мур в свою очередь остановилась на том, что писали участники встречи на Эльбе в своих воспоминаниях: они не говорили на языке друг друга, но дружеские объятия и рукопожатия говорили больше любых слов. "Даже когда отношения между бывшими союзниками (США и СССР. - Прим. БЕЛТА) начали ухудшаться и скатились в холодную войну, день встречи на Эльбе продолжал оставаться мощным символом единства Востока и Запада. Он показывал, что даже враги способны к миру и дружбе. Та историческая встреча американских и советских военнослужащих символизирует, чего мы можем достичь, работая вместе на одну цель, как страны могут отвергнуть разногласия, восстановить доверие и сотрудничать. Давайте помнить лейтенантов Сильвашко и Робертсона и стремиться быть смелыми, чтобы пройти дорогу по разрушенному мосту и избежать стрельбы", - подчеркнула временный поверенный в делах США в Беларуси.

В память о героях, встретившихся на Эльбе 75 лет назад, возле гимназии была заложена аллея из 75 роз, а к вечеру здесь будут зажжены памятные огни от учебных заведений Партизанского района Минска.

Лейтенант Красной Армии Александр Сильвашко и американский лейтенант Уильям Робертсон 26 апреля 1945 года встретились на мосту через Эльбу вблизи немецкого города Торгау и первыми пожали друг другу руки. Тем самым было положено начало встречам союзников на более высоком уровне - командования полков, дивизий. Фотография военнослужащих облетела все мировые газеты и стала символом знаменитой встречи союзников по антигитлеровской коалиции на Эльбе.

Как вспоминал события тех дней сам Александр Сильвашко, встреча состоялась посередине реки на полуразрушенном мосту, куда советский и американский солдаты добирались где ползком, где перебежками. Общались жестами, что, впрочем, не мешало понимать друг друга.

На протяжении всей жизни Александр Сильвашко и Уильям Робертсон поддерживали дружеские отношения, переписывались и встречались в памятные даты на территории России, США, Германии.

После войны Александр Сильвашко переехал из Черкасской области Украины, где жил ранее, в Беларусь и посвятил себя любимому делу - воспитанию подрастающего поколения. Работал педагогом, руководил работой школ в разных регионах Беларуси.-0-

Фото Сергея Шелега