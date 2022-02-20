Макей: разница в подходах к электоральным кампаниям к западу и востоку от Вены вредит БДИПЧ

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подходы БДИПЧ ОБСЕ к электоральным компаниям в странах западнее и восточнее Вены отличаются. Об этом глава МИД Владимир Макей заявил в эфире "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

Министр обратил внимание, что белорусская сторона всегда указывала руководству ОБСЕ, БДИПЧ на то, что существуют разные подходы к электоральным компаниям в странах, которые находятся западнее и восточнее Вены: "Если в западные страны приезжают делегации для наблюдения в составе 4-5 человек, то в наши страны, постсоветского пространства в первую очередь, БДИПЧ стремится включить огромное число наблюдателей. Доходит до 600-700 человек, как у нас было в некоторые времена".

По словам Владимира Макея, уже одно это свидетельствует о неравнозначном отношении руководства БДИПЧ к электоральным компаниям в разных регионах пространства ОБСЕ. "Считаю, что это абсолютно вредит и самой БДИПЧ. Мы вместе с Россией и другими нашими союзниками много раз указывали на то, что надо выработать общие критерии к оценке выборов во всех странах. Руководствоваться этими критериями и давать оценки, которые будут максимально объективными", - сказал глава МИД.

То, что происходит сейчас в этом вопросе, министр назвал абсолютно неприемлемым - когда в страны в первую очередь постсоветского пространства приезжают делегации наблюдателей с уже заранее заготовленными политизированными докладами, оценками о несоответствии выборов тем или иным стандартам, которых в принципе не существует.

"Мы категорически против такого подхода. Всегда высказывали и будем высказывать нашу точку зрения вместе с нашими партнерами. И будем добиваться того, чтобы БДИПЧ, ОБСЕ в целом занимало действительно объективную позицию по отношению к электоральным компаниям в различных странах", - сказал Владимир Макей.-0-