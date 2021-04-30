Макей: в Беларуси после президентских выборов, по сути, была попытка совершить государственный переворот

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в прошлом году после президентских выборов, по сути, была попытка совершить государственный переворот. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу Euronews, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском МИД.

"По сути, в прошлом году после президентских выборов была попытка совершить государственный переворот. Поэтому в тех условиях действия правоохранительных структур и действия власти были абсолютно адекватными и необходимыми, - считает Владимир Макей. - На карту была поставлена судьба страны. И если в этой ситуации на одну чашу весов положить судьбу страны, а на другую чашу весов - те вещи, о которых вы говорите, включая права человека, то я убежден, руководство любой страны выбрало бы сохранение независимости, государственности и суверенитета своей страны. Именно так поступили и власти Беларуси".

Глава МИД также продолжил: "Вся проблема состоит в том, что мы по-разному оцениваем ситуацию, которая произошла в Беларуси в августе прошлого года. И сегодня, к сожалению, взаимные обвинения зашли так далеко, что мы не можем отыграть обратно. Мы расцениваем события прошлого года с абсолютно иной точки зрения".

"Возможно, власть иногда действовала чрезмерными методами, но это была адекватная реакция на те абсолютно не мирные акции протеста, насильственные акции протеста, которые имели место в Беларуси", - заметил руководитель внешнеполитического ведомства.-0-