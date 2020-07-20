20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максимальный балл на ЦТ по истории Беларуси набрали 19 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"В этом году 100 баллов на ЦТ по истории Беларуси набрали 19 абитуриентов, в 2019-м их было 12, - рассказал Юрий Миксюк. - Нулевой результат показал один человек, в прошлом году - два".

Результаты ЦТ по истории Беларуси уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ. В этом году испытание проходило 12 июля. Сдавать его планировали 17,2 тыс. абитуриентов. Из зарегистрированных не явились около 9,4%. Не прошли по медпоказаниям два человека. Удаленных за нарушения не было.

Как сообщалось, 16 июля завершился основной этап централизованного тестирования. Тот, кто не попал на испытание в основные дни по уважительной причине, сможет пройти его в резервные дни. Их три - 19, 21 и 23 июля. На испытание зарегистрировались 1 335 человек.

ЦТ в резервные дни начинается, как и в основные, в 11.00. В каждой области определен пункт сдачи ЦТ, всего их шесть. Тестирование проходит на базе Белорусского государственного университета, Белорусско-Российского университета, Брестского государственного технического университета, Гродненского государственного университета имени Я.Купалы, Витебского государственного технологического университета, Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого.

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, - с 29 июля.-0-