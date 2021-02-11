Малашко: ВНС - институт государственности, народного волеизъявления и демократии

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание - институт государственности, народного волеизъявления и демократии, заявил во время доклада на VI ВНС председатель мандатной комиссии Валерий Малашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусский народ в очередной раз реализует свое конституционное право на участие в обсуждении и определении будущего развития своей страны. Этот форум по праву закрепился в нашем обществе как институт государственности, народного волеизъявления и демократии. Каждый участник сегодняшнего знакового события испытывает чувство высокой гражданской ответственности и готов внести свой вклад в социально-экономическое развитие Беларуси, укрепление единства, мира и согласия в обществе, суверенитета нашего государства", - сказал Валерий Малашко.

На этот раз делегатами выбраны 2,4 тыс. человек. С учетом приглашенных общее количество участников ВНС достигает 2,7 тыс. Традиционно это представители всех слоев общества и регионов. Состав участников достаточно полно отражает социальную структуру белорусского общества. В частности, среди делегатов парламентарии составляют 6,8%, представители промышленности, строительства, транспорта - 30%, органов госуправления - 14,8%, АПК - 8,2%. Социально-культурную сферу, сферу услуг и СМИ на ВНС представляют 25,9% от общего числа участников, силовой блок - 4,1%, частный бизнес - 2,7%. От пенсионеров делегированы 5,9%, от учащихся и студенчества - 1,5%.

"В зале собрались все поколения. Самая многочисленная группа находится в возрасте от 41 до 50 лет и составляет 36%. Почти каждый третий в возрасте от 51 до 60 лет. В работе собрания принимают участие 860 женщин, или 36,3%. Более 90% из числа участников имеют высшее образование, ученая степень и звания - у 65 участников форума, - отметил Валерий Малашко. - Количество присутствующих участников собрания обеспечивает кворум. Мандатная комиссия признает полномочия всех участников собрания. В связи с этим считаем VI Всебелорусское народное собрание правомочным".-0-