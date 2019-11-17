Манипулировать молодежью безнравственно - ректор Академии музыки

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Манипулировать молодежью во время политических событий безнравственно. Такое мнение в эфире ОНТ высказала ректор Белорусской государственной академии музыки и член Совета Республики Екатерина Дулова, сообщает БЕЛТА.

"Как ректор вуза я всерьез этой ситуацией обеспокоена. Потому что манипулировать молодежью - это безнравственно. Но этим пользуются. Ведь молодые люди доверяют взрослым априори", - сказала Екатерина Дулова. Втягивание молодежи в сомнительные события недопустимо, нужно продумать способы, как эффективно предотвращать подобное, добавила она.

По мнению участвовавшей в дискуссии заместителя председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елены Манкевич, депутат должен прежде всего профессионально и качественно работать, быть честным перед избирателями. Она также выразила точку зрения, что считанные инциденты на избирательных участках - "это даже не провокации, а неграмотный, некачественный хайп".

Сегодня в Беларуси основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Образовано 110 избирательных округов, сформирован 5831 участок для голосования, в том числе 46 за пределами страны.

Избирательные участки в стране открылись в 8.00, они будут работать до 20.00. На тех, что образованы в воинских частях, санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, участковые комиссии могут объявить голосование законченным и ранее 20.00, если проголосовали все избиратели, включенные в список.

Бюллетень выдается при предъявлении паспорта гражданина Республики Беларусь или других документов. К ним отнесены служебное удостоверение госслужащего, студенческий билет, водительское удостоверение, военный билет (для военнослужащих срочной службы), пенсионное удостоверение (при наличии в нем фотографии), справка органов внутренних дел (для граждан, утративших паспорт), а также удостоверение об инвалидности.-0-