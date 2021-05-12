Манкевич: санкции - это не политическое действие, а попытка выжить конкурента с рынка

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции - это не политическое действие, а попытка выжить конкурента с рынка. Об этом заявила заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

Елена Манкевич убеждена, что за любой политикой прежде всего стоит экономика, борьба за рынки.

"Давайте посмотрим по санкциям, которые применяются сейчас к нашим предприятиям. Ведь что такое санкции? Это не политическое действие, это попытка выжить конкурента с рынка, - подчеркнула она. - Ведь рынок сегодня настолько быстро развивается, что если месяц-два на нем отсутствуешь, потом о тебе просто никто не вспомнит".

Зампредседателя ФПБ также обратила внимание на ситуацию с санаторием "Беларусь" в Друскининкае. По ее мнению, введение санкций против этого учреждения - это попытка рейдерского захвата, способ "отжать" или выкупить санаторий по низкой цене.

Елена Манкевич предложила посмотреть на историю западных государств, которые сейчас пытаются Беларуси "навязать свои стереотипы": каждое из них имеет многовековую историю. "Мы - молодое государство, которое развивается так, как считает нужным. И мы сами можем четко понять, что у нас на самом деле происходит, за чем идет большинство, а за чем следует меньшинство", - заявила она.-0-