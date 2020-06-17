"Марафон поддержки" отразил сплоченность в борьбе с коронавирусом - Щеткина

17 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусский союз женщин провел республиканскую акцию "Марафон поддержки", направленную на оказание помощи в условиях борьбы с COVID-19. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель БСЖ Марианна Щеткина.

"Акция "Марафон поддержки" объединила неравнодушных людей, которые внесли свой вклад в помощь тем, кто в ней нуждается, и в первую очередь она предназначалась медицинским работникам. Нет ничего дороже жизни и здоровья, которые зависят в том числе и от внимательного отношения врачей. А им приходится нелегко в условиях борьбы с коронавирусом, - подчеркнула Марианна Щеткина. - Мы оказывали также поддержку пожилым одиноким людям, которым требовалось наше участие".

Лидер БСЖ также выразила мнение: "В борьбе с коронавирусом важна сплоченность общества, ведь от желания и умения действовать сообща зависит результат". Марианна Щеткина выразила благодарность всем, кто присоединился к акции: "Вместе мы смогли помочь конкретным учреждениям, людям, которым важна поддержка".

Старт акции был дан в начале апреля по итогам видеоконференции, в которой участвовали представители областных и Минской городской организаций БСЖ, а также Министерства здравоохранения. Был четко скоординирован механизм действий, рассчитанных на помощь под конкретные потребности медиков в наиболее напряженный период борьбы с коронавирусом. В результате в акцию сразу же включились районные и первичные, объединенные организации Белорусского союза женщин, которые со спонсорами, волонтерами провели большую работу.

Во время акции Белорусский союз женщин открыл благотворительный счет с целью сбора средств для поддержки учреждений здравоохранения. На эти деньги было закуплено и передано учреждениям здравоохранения в различных регионах страны 80 микроволновых печей, 12 холодильников, 50 тонометров, 79 электрических чайников, 1 тыс. респираторов, 1,3 тыс. защитных щитков, а также медицинские комбинезоны. Всего в апреле - мае было приобретено и передано медицинским учреждениям товаров на сумму свыше Br47 тыс., поступивших на благотворительный счет БСЖ.

Помимо этого союз женщин во взаимодействии с партнерами, предприятиями, производящими средства индивидуальной защиты медицинских работников, электротовары, товары бытового назначения и средства личной гигиены, передали в учреждения здравоохранения дезинфицирующие средства, электротехнику, трикотажные изделия, молочную продукцию.

Поддержка учреждений здравоохранения и социальной защиты Республики Беларусь и в дальнейшем остается в центре внимания БСЖ.

Общественное объединение "Белорусский союз женщин" создано для содействия в защите прав и законных интересов женщин, семьи и детей, повышения роли женщин в общественной, социальной и культурной сферах деятельности общества, активного всестороннего участия женщин в реализации задач построения сильной и процветающей Беларуси.-0-