ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 17 июня 2020
Минск Малооблачно +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:53 "Марафон поддержки" отразил сплоченность в борьбе с коронавирусом - Щеткина Общество
19:46 ФОТОФАКТ: Поле васильков в Волковысском районе Регионы
19:40 Кочанова ознакомилась с работой крупных барановичских предприятий Регионы
19:31 Увеличение производства и реструктуризация долга - Назаров об ориентирах "Гомсельмаша" Регионы
19:26 Emmy Awards-2020 состоится в конце сентября Калейдоскоп
19:20 ATP и WTA назвали даты возобновления теннисного сезона Спорт
19:16 Завалей: только личным примером можно привить детям желание вести здоровый образ жизни Общество
18:33 Минздрав опубликовал рекомендации по профилактике COVID-19 в санаторно-курортных организациях Общество
18:32 Сергеенко посетил промышленные предприятия и соцобъекты Бобруйска Регионы
18:22 "Финал четырех" Лиги чемпионов по мини-футболу перенесен из Минска в Барселону Спорт
18:20 Организаторы "Славянского базара в Витебске" назвали состав жюри музыкальных конкурсов Культура
18:13 Карпенко: необходимо более эффективно использовать ресурсные центры Регионы
18:03 Плантацию конопли уничтожили в Гомельском районе Происшествия
17:52 Автомобиль премьер-министра Великобритании попал в ДТП В мире
17:49 ICO для банков: чего ждать от эксперимента по выпуску токенов Экономика
17:39 Футболисты сборных Беларуси и Грузии сыграют 8 октября в Тбилиси в полуфинале Лиги наций Спорт
17:22 Исследование: около половины жителей Земли дышат загрязненным воздухом В мире
17:18 Летние детские лагеря в Беларуси заполнены почти на 80% - Петришенко Регионы
17:06 Футбольная Лига чемпионов будет доиграна в августе в Лиссабоне в формате "Финала восьми" Спорт
16:46 Несколько международных турниров по самбо отменены в 2020 году из-за пандемии Спорт
16:45 Мингорисполком и облисполкомы проведут 20 июня прямые телефонные линии Регионы
16:36 Таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 20 т груш Происшествия
16:31 На втором энергоблоке БелАЭС начат этап пролива систем на открытый реактор Экономика
16:13 Украина открывает пункты пропуска на границе с Беларусью и Россией Общество
16:06 Первый коммерческий спутник для связи c Луной запустят к 2023 году Технологии
16:02 Наблюдатели от МПА СНГ проведут мониторинг парламентских выборов в Сербии Политика
16:01 Правительство ожидает принятия указа о 5-процентной рентабельности застройщиков в ближайшее время Экономика
15:55 Цифровую платформу для реализации концепции "умный город" в Орше разработают к осени Технологии
15:52 В Минске проектируются и строятся 44 объекта образования Регионы
15:42 Регион Хорватии из-за гибели 50 млн пчел объявлен зоной стихийного бедствия В мире
Все новости
Все новости
Общество
17 июня 2020, 19:53

"Марафон поддержки" отразил сплоченность в борьбе с коронавирусом - Щеткина

Марианна Щеткина. Фото из архива
Марианна Щеткина. Фото из архива

17 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусский союз женщин провел республиканскую акцию "Марафон поддержки", направленную на оказание помощи в условиях борьбы с COVID-19. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель БСЖ Марианна Щеткина.

"Акция "Марафон поддержки" объединила неравнодушных людей, которые внесли свой вклад в помощь тем, кто в ней нуждается, и в первую очередь она предназначалась медицинским работникам. Нет ничего дороже жизни и здоровья, которые зависят в том числе и от внимательного отношения врачей. А им приходится нелегко в условиях борьбы с коронавирусом, - подчеркнула Марианна Щеткина. - Мы оказывали также поддержку пожилым одиноким людям, которым требовалось наше участие".

Лидер БСЖ также выразила мнение: "В борьбе с коронавирусом важна сплоченность общества, ведь от желания и умения действовать сообща зависит результат". Марианна Щеткина выразила благодарность всем, кто присоединился к акции: "Вместе мы смогли помочь конкретным учреждениям, людям, которым важна поддержка".

Старт акции был дан в начале апреля по итогам видеоконференции, в которой участвовали представители областных и Минской городской организаций БСЖ, а также Министерства здравоохранения. Был четко скоординирован механизм действий, рассчитанных на помощь под конкретные потребности медиков в наиболее напряженный период борьбы с коронавирусом. В результате в акцию сразу же включились районные и первичные, объединенные организации Белорусского союза женщин, которые со спонсорами, волонтерами провели большую работу.

Во время акции Белорусский союз женщин открыл благотворительный счет с целью сбора средств для поддержки учреждений здравоохранения. На эти деньги было закуплено и передано учреждениям здравоохранения в различных регионах страны 80 микроволновых печей, 12 холодильников, 50 тонометров, 79 электрических чайников, 1 тыс. респираторов, 1,3 тыс. защитных щитков, а также медицинские комбинезоны. Всего в апреле - мае было приобретено и передано медицинским учреждениям товаров на сумму свыше Br47 тыс., поступивших на благотворительный счет БСЖ.

Помимо этого союз женщин во взаимодействии с партнерами, предприятиями, производящими средства индивидуальной защиты медицинских работников, электротовары, товары бытового назначения и средства личной гигиены, передали в учреждения здравоохранения дезинфицирующие средства, электротехнику, трикотажные изделия, молочную продукцию.

Поддержка учреждений здравоохранения и социальной защиты Республики Беларусь и в дальнейшем остается в центре внимания БСЖ.

Общественное объединение "Белорусский союз женщин" создано для содействия в защите прав и законных интересов женщин, семьи и детей, повышения роли женщин в общественной, социальной и культурной сферах деятельности общества, активного всестороннего участия женщин в реализации задач построения сильной и процветающей Беларуси.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
акция вирус помощь Щеткина
Новости рубрики Общество
Игорь Завалей. Фото из архива Завалей: только личным примером можно привить детям желание вести здоровый образ жизни
Фото из архива Минздрав опубликовал рекомендации по профилактике COVID-19 в санаторно-курортных организациях
Фото dpsu.gov.ua Украина открывает пункты пропуска на границе с Беларусью и Россией
"Гетто не только для евреев". Узница концлагеря об оккупации, мужестве и переписывании истории
Виктор Гуминский. Фото Исполкома СНГ Для народов стран СНГ память о Великой Отечественной войне поистине священна - Гуминский
Фото ptushki.org В Беларуси впервые за 9 лет нашли гнездо с птенцами беркута
Главное
Александр Лукашенко во время встречи с активом Гродненской области Лукашенко посетил Гродно: о чем Президент говорил с активом области и зачем поехал на "Гродно Азот"
В Беларуси выздоровели и выписаны 32 735 пациентов с COVID-19
Сергеенко посетил промышленные предприятия и соцобъекты Бобруйска
BIB-KASSA - POS-терминал, кассовый аппарат и модуль СКО в одном устройстве
Топ-новости
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан 17-19 июня
Сумма межбюджетных расчетов Беларуси и России по нефти будет определена по итогам 2020 года - Мезенцев
"Славянский базар в Витебске" пройдет с 16 по 20 июля
ICO для банков: чего ждать от эксперимента по выпуску токенов
Первые в Беларуси: регистрация в Parimatch стала еще проще и занимает менее 5 минут
"Минск Мир": и вновь новоселья! В столичном комплексе покупатели получают ключи от квартир в новом доме!
Минздрав опубликовал рекомендации по профилактике COVID-19 в санаторно-курортных организациях
Жара и грозы ожидаются в Беларуси 18 июня
Правительство ожидает принятия указа о 5-процентной рентабельности застройщиков в ближайшее время
Украина открывает пункты пропуска на границе с Беларусью и Россией
Футболисты сборных Беларуси и Грузии сыграют 8 октября в Тбилиси в полуфинале Лиги наций
Белорусские банки предоставили кредитные каникулы более чем 6 тыс. клиентов на сумму около Br2 млрд
В Беларуси пациенты с COVID-19 будут получать бесплатные лекарства
Футбольная Лига чемпионов будет доиграна в августе в Лиссабоне в формате "Финала восьми"
Доллар стал одной из самых пострадавших от коронакризиса валют - "Альпари Евразия"
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.