Марафон "Волонтерство - это мы" пройдет в учреждениях образования Беларуси

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время республиканской акции "Год народного единства - год добрых дел" в учреждениях образования с 15 по 17 сентября пройдет марафон "Волонтерство - это мы", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр Министерства образования.

Поучаствовать от учреждения образования может только одна команда (до 10 человек). Команды будут ежедневно получать задания, которые будут выполнять на базе их учреждений образования.

В первый день марафона участников ждет волонтерский квиз, 16 сентября - медиаволонтерство, а 17 сентября - благотворительная акция.

Те, кто выполнит все задания, получат сертификаты, а наиболее креативные и набравшие большее количество баллов - еще и памятные призы.

Для участия необходимо подать заявку от команды учреждения образования до 10 сентября.

Организует марафон Республиканский волонтерский центр.-0-