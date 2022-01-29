Послание Президента Беларуси народу и парламенту
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29 января 2022, 22:27

Марков: попытки представить Россию и Беларусь агрессорами - это ложь, фейк и извращение

Марат Марков. Скриншот из видео "Беларусь 1"
Марат Марков. Скриншот из видео "Беларусь 1"

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытки Запада представить Россию и Беларусь агрессорами - это ложь, фейк и извращение. Об этом заявил руководитель телеканала "ОНТ" Марат Марков в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Истерия, которая нагнетается, она как раз в том и заключается, чтобы представить и Россия, а с ней и Беларуси вкупе как агрессоров. Это, давайте откровенно, ложь, фейк и извращение на самом низовом уровне. Но так с нами работают", - обратил внимание Марат Марков.

Во время передачи процитировали сюжет телеканала Euronews, в котором, ссылаясь на слова Александра Лукашенко, заявили, что Беларусь бок о бок будет воевать с Россией против Украины. Но европейский канал исказил заявление главы государства. Президент в Послании белорусскому народу и Национальному собранию действительно рассказал, в каких случаях возможна война. Но, подчеркнул он, Беларусь будет воевать только в том случае, если на нее или на Россию нападут.

"В нашем обществе (не с подачи нашей власти и моей подачи) бытует вопрос номер один: так будет война или нет. Да, она будет. Но только в двух случаях", - заявил белорусский лидер.

Один из них - если против Беларуси будет совершена прямая агрессия и развязана горячая война, обратил внимание Александр Лукашенко. "Мы все как один и даже те, кто не хочет, станут на защиту нашей земли и нашего Отечества. Веками наш народ боролся за свою землю, независимость и суверенитет. Мы добились этой независимости. Сегодня момент, когда нужно эту независимость защитить", - подчеркнул глава государства.

Вторым поводом для войны и участия в ней Беларуси Президент назвал возможное нападение на союзника - Россию. Тогда Беларусь подключится к защите России в рамках союзных договоренностей.

"Хочу ответить коллективному Западу, будут ли войска на территории Беларуси. Для них этот вопрос очень важный. Если на нашу страну будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч российских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю", - заявил Александр Лукашенко.

В то же время глава государства обратил внимание, что белорусы не приемлют войн и никогда не будут их инициаторами.-0-

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