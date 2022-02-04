МАРТ: к соглашению о предоставлении скидок на социально значимые товары присоединился 17-й участник

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расширен список участников соглашения о предоставлении скидок на социально значимые товары первой необходимости уязвимым категориям населения, подписанный 12 января между субъектами торговли и Министерства антимонопольного регулирования и торговли от лица правительства. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

К соглашению присоединилась торговая сеть "Дионис" (ООО "Ресттрейд"). Данная сеть будет реализовывать программу скидок постепенно, с февраля.

Также среди торговых сетей, подписавших соглашение, - ООО "Санта Ритейл", ООО "Евроторг", ЗАО "Доброном" ("Копеечка", "Маяк"), ОДО "Виталюр", ООО "БелМаркетКомпани", ИУП "БелВиллесден" ("Гиппо"), ООО "Либретик", ООО "Чистые родники", ОАО "Наваколле", ОАО "Зорина" ("Соседи"), ЗАО "Юнифуд" ("Алми"), ООО "Табак-инвест" ("Корона"), Белкоопсоюз, ООО "Просторитейл" ("Простор"), ООО "ГРИНрозница" (Green), ОАО "ДорОрс".

Соглашением предусмотрена 10-процентная скидка на социально значимые товары первой необходимости. В их числе хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, сухие макаронные изделия, говядина, свинина, мясо кур, молоко, кефир, сметана, творог, яйца, яблоки, овощи и другие товары. Скидка дается пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным слоям населения.

МАРТ информирует, что в случае готовности поддержать предлагаемые соглашением условия, субъект торговли вправе подписать размещенные на сайте формы и выслать их на официальную почту mail@mart.gov.by.-0-