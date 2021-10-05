МАРТ предлагает обсудить порядок включения юрлиц в перечень производителей алкоголя в этноцентрах

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выносит на общественное обсуждение проект постановления Совета Министров "О включении в перечень юридических лиц, осуществляющих производство оригинальных алкогольных напитков", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Проект документа подготовлен в целях совершенствования государственного регулирования в данной области. Предлагается установить условия и порядок включения в перечень юридических лиц, осуществляющих производство оригинальных алкогольных напитков в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках, иных объектах страны в целях воссоздания полноты белорусских национальных традиций", - рассказали в пресс-службе.

Ознакомиться с проектом постановления, а также оставить свои замечания и предложения можно на Правовом форуме Беларуси c 7 по 17 октября.-0-