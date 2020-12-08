МАРТ: участились случаи нарушения санэпидтребований в объектах бытового обслуживания

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участились случаи нарушения санитарно-эпидемиологических требований в объектах бытового обслуживания, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"МАРТ напоминает о необходимости принятия мер, направленных на неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в объектах бытового обслуживания. В том числе нужны дополнительные меры для обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания как работниками, так и посетителями. Берегите себя и своих близких", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, масочный режим предусматривает необходимость быть в маске не только на своем рабочем месте, но и при посещении всех объектов. Носить ее также обязательно в общественном транспорте, включая маршрутки, метро, такси.-0-