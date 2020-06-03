МАРТ: устанавливать минимальную сумму покупки в интернет-магазине неправомерно

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Устанавливать минимальную сумму покупки в интернет-магазине неправомерно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"В сети распространяется информация об установлении отдельными интернет-продавцами минимальной суммы покупки для принятия заказа у потребителя, например, на покупку лекарств на сумму не менее Br30. В связи с этим обращаем внимание, что установление суммы минимального заказа нарушает право покупателя на свободный выбор товара. Таким образом его фактически понуждают к заказу продукции, которую он изначально не планировал приобретать", - сказали в пресс-службе. В соответствии с законодательством, условия договора, ограничивающие права потребителей, считаются ничтожными.

Отношения между продавцами и покупателями, в том числе в сфере интернет-торговли, регулируются законом "О защите прав потребителей" и правилами продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам, утвержденными постановлением Совета Министров от 15 января 2009 года №31. Согласно закону потребитель имеет право на свободный выбор товаров надлежащего качества в удобное для него время с учетом режима работы интернет-продавца. Кроме того, запрещается обуславливать покупку товара обязательным приобретением иной продукции. Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товара, возмещаются продавцом в полном объеме.

Вместе с тем продавец имеет право определить условия бесплатной доставки. Например, при покупке товаров на определенную сумму (которую он устанавливает самостоятельно) их доставка потребителю осуществляется бесплатно.-0-