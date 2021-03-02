2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Март в Беларуси в этом году ожидается теплее обычного, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Средняя месячная температура воздуха в марте 2021 года ожидается на 1 градус выше климатической нормы, которая составляет от минус 1 до плюс 2 градусов. Месячное количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений (31-51 мм)", - прогнозируют в Белгидромете.

В марте температура воздуха интенсивно повышается от первой декады к третьей. Средняя месячная температура воздуха в марте изменяется от минус 1,4 на северо-востоке до плюс 2,2 на юго-западе, и ее значения на 4-5 градусов выше, чем в феврале. Началом климатической весны считается переход средней суточной температуры воздуха через отметку в ноль градусов в сторону повышения, который происходит на юго-западе Беларуси в среднем 9-15 марта, в центральной части страны - 16-20 марта, на северо-востоке - 21-23 марта.

В зависимости от характера атмосферных процессов значения на столбике термометра могут значительно отличаться от средних многолетних. Так, теплее обычного на 3-4 градуса было в марте 1989, 1990, 2002, 2014, 2015, 2017, 2019 годов. Исключительно теплым со среднемесячной температурой на 5 градусов выше климатической нормы выдался март 2007 года, лишь на 0,1 градуса меньше было в 2014 году. Холоднее обычного было в марте 1963, 1964, 1969, 1980 и 1987 годов (на 5-6 градусов ниже климатической нормы). Самый холодный март отмечался в 1952 году, когда средняя месячная температура воздуха была на 9,2 градуса ниже средних многолетних значений.

Днем в марте бывает от плюс 2,3 на востоке до 6,3 градуса тепла на юго-западе. Абсолютный максимум температуры (плюс 23,1) зафиксирован в Лельчицах 19 марта в 1990 году. Ночью в среднем бывает в пределах от минус 1,2 на юго-западе до 5 градусов мороза на севере и северо-востоке. Абсолютный минимум температуры воздуха (минус 38) отмечен в Жлобине 8 марта 1964 года.

В среднем за месяц выпадает от 31 до 51 мм осадков. От года к году их количество может колебаться от 1-11 до 66-189 мм. В марте в среднем бывает 13-20 дней с осадками.

В первый месяц весны, как правило, разрушается устойчивый снежный покров. Это происходит на юго-западе обычно в первой декаде марта, в центральной части страны - во второй декаде. На севере и северо-востоке средняя дата разрушения снежного покрова приходится на третью декаду месяца. За период с 2000 года устойчивый снежный покров отсутствовал в марте 2002, 2008, 2014, 2015, 2017 годов.

В марте в среднем отмечается 4-7 дней с туманами, в отдельные годы - 9-16 дней, а также 1-2 дня с гололедом, 1-3 дня с изморозью и 2-5 дней с метелями. В отдельные годы в марте бывает 1-3 дня с грозами.-0-

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