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Общество
15 января 2020, 21:47

МАРТ заключил соглашение с операторами связи о сдерживании цен на услуги в 2020 году

Фото из архива
Фото из архива

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли заключило соглашение с операторами связи о сдерживании цен на услуги в этом году. Эта информация прозвучала в "Панораме" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Мера направлена на защиту от необоснованного увеличения тарифов, поскольку данные услуги занимают значительную долю в потребительской корзине наравне с продуктами питания. Это и вынуждает МАРТ регулировать процессы дополнительными гарантиями.

Цифры, которые предусмотрены соглашением, ни один оператор изменить не может, отмечают в МАРТ. Так, на текущий год соглашением предусмотрено повышение тарифов не выше базового уровня инфляции, т.е. 4%.

В МАРТ напомнили, что в ближайшее время "Белтелеком" планирует повысить тарифы на отдельные услуги электросвязи. "В соответствии с соглашением, первое повышение предусмотрено в первом полугодии в среднем на 2,5%, второе повышение будет только с учетом того, как сложится в целом по стране уровень инфляции. Тогда мы сможем рассматривать второе повышение во втором полугодии. Оно может быть в сентябре или декабре", - добавили в министерстве.-0-

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Теги
Белтелеком Министерство антимонопольного регулирования и торговли мобильная связь связь тарифы услуги цены
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