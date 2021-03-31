Марзалюк: на уровне Конституции следует поставить жесткий заслон против психологического терроризма

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На уровне Конституции следует поставить жесткий заслон против психологического терроризма, заявил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глубоко убежден, что мы должны поставить жесткий заслон на уровне Конституции против психологического терроризма, унижения, уничижения, оскорбления достоинства любой личности. И уж тем более - против возможности измываться над человеком и его семьей. Опыт прошлого года это весьма красноречиво продемонстрировал, - сказал Игорь Марзалюк. - Я считаю, что интернет - это та же сфера человеческого общения, которая должна регулироваться законодательными актами. И за нарушения закона, тем более в блогосфере, должна быть жесткая ответственность. Такая, как если бы это вы сделали в других масс-медиа. Троллинг, буллинг, когда человек получает в результате лжи, мерзости и угроз инфаркт, либо подрывается существенно его здоровье другими способами - это должно быть просто поставлено под запрет. В этом я глубоко убежден".

По словам парламентария, следует ввести ответственность и за фальсификацию исторических событий. "Ложь должна быть наказуема, как это делается во всех европейских странах. Допустим, в Германии от трех до пяти лет и очень крупные штрафы за подобные деяния. И я считаю, что это та ситуация, в которой мы просто должны перенимать практику Евросоюза. Отрицаешь холокост - как минимум получишь штраф и вылетишь за периметр учебного заведения, попадешь в список лиц, склонных к экстремизму и нацизму и никогда не будешь преподавать ни в высшей школе, ни в средней, не попадешь в силовой блок, на госслужбу. Страх сказать, но это европейская демократическая практика. То есть перешел красную черту - нести ответственность. Таким образом и никаким другим", - заключил Игорь Марзалюк.

Сегодня прошло первое заседание Конституционной комиссии. Утвержден также график ее заседаний: они будут проходить дважды в месяц.-0-