Работа Конституционной комиссии будет системной, целенаправленной и результативной - Миклашевич

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа Конституционной комиссии будет системной, целенаправленной и результативной, заявил журналистам председатель Конституционного суда, председатель комиссии Петр Миклашевич. Сегодня проходит первое заседание Конституционной комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня Конституционная комиссия начала свою работу по выполнению важнейшей задачи - разработке конкретных предложений о возможном изменении Конституции Республики Беларусь. Сегодня мы определились в организационном плане обеспечить работу комиссии системно, целенаправленно и, главное, результативно", - рассказал Петр Миклашевич.

По его словам, для этих целей сегодня был утвержден график работы комиссии. "Конституционная комиссия будет проводить заседания дважды в месяц с таким расчетом, чтобы до 1 августа уже подготовить конкретный вариант возможных изменений в Конституцию Республики Беларусь, - отметил председатель комиссии. - Мы также определили, что будет работать редакционная группа из юристов из состава Конституционной комиссии. Она будет дважды в неделю - по вторникам и четвергам - в Конституционном суде проводить свои рабочие заседания для того, чтобы выработать юридические формулировки тех предложений, которые поступили и будут поступать от граждан и членов комиссии".

Петр Миклашевич подчеркнул, что сегодня важно провести тщательный анализ поступающих предложений граждан и необходимые из них закрепить на конституционном уровне.

"Остальные предложения будут находить реализацию в других нормативно-правовых актах, законах. Поскольку есть образное классическое выражение, что Конституция живет в законах, - сказал он. - Сегодня мы определились, что Национальный центр правовой информации как в электронном, так и в письменном виде будет осуществлять сбор предложений от граждан нашей страны. И уже на данный момент поступило значительное количество таких предложений. Соответственно, эта работа будет продолжаться. Поэтому мы приглашаем граждан, у кого есть конкретные предложения, чтобы они принимали участие в этом подготовительном процессе, поскольку в последующем проект Конституции с изменением будет выноситься на референдум. То есть право каждого гражданина - проголосовать, высказать свое отношение к основному закону нашей страны".-0-

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