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15 мая 2021, 09:53

Марзалюк: почитателям нацистской идеологии нужно ставить заслон

Игорь Марзалюк. Фото из архива
Игорь Марзалюк. Фото из архива

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почитателей нацистской идеологии в Беларуси не так много, они маргинальны, но им нужно ставить заслон. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк, комментируя подписанный Президентом накануне закон о недопущении реабилитации нацизма.

"К сожалению, и в нашей стране есть те, кто стремится показать добро злом, а зло добром. И в связи с этим происходит то, что можно назвать даже криптонацизмом: когда под видом альтернативной точки зрения начинается обеление пособников нацистского режима на территории оккупированной Беларуси. И вот этих людей теперь провозглашают национальными героями, их действия объявляют чуть ли не образцом для подражания. То же самое касается всего, что связано с их атрибутикой, символикой, мотивацией… Все это преподносится под видом поиска третьего пути, альтернативы, которая якобы существовала. И, соответственно, Великая Отечественная война перестает быть таковой, она трактуется как гражданская, - отметил эксперт. - Для чего это делается? Чтобы реабилитировать тех, кто принимал активнейшее участие и словом, и делом в нацистских злодеяниях на белорусской земле, чтобы провозгласить их чуть ли не строителями "новой Беларуси" и правильной национальной идеи. Плюс события прошлого года показали, что среди тех, кто устраивал уличные беспорядки, чинил физические расправы, в первых рядах были почитатели нацистской идеологии. Их не так много, они маргинальны, но им нужно ставить заслон. Поэтому очень важно появление закона "О недопущении реабилитации нацизма".

Как сообщалось, закон "О недопущении реабилитации нацизма" глава государства подписал 14 мая. В Беларуси вопросам недопущения реабилитации нацизма всегда уделялось особое внимание. Усиление ответственности за распространение нацизма и его проявлений рассмотрены в рамках законопроекта "Об изменении законов по вопросу усиления борьбы с пропагандой нацизма". Законопроектом внесены дополнения в Закон о противодействии экстремизму, КоАП и УК, которые вступили в силу с 1 февраля 2020 года.

Вместе с тем принято решение о регулировании вопросов недопущения реабилитации нацизма в рамках отдельного специального закона. Необходимость такой регламентации обусловлена особой значимостью рассматриваемой проблемы для нашей страны.

Беларусь понесла колоссальный ущерб от действий фашистской Германии и ее пособников в период Второй мировой войны, придерживавшихся идеологии национал-социализма, ключевым положением которой является расовая, национальная и религиозная нетерпимость.

Несмотря на это, в настоящее время в Беларуси получили определенное распространение идеи крайне правого толка, фиксируются факты искажения событий прошлого, в интернете публикуются псевдоисторические статьи, оправдывающие нацистских преступников и их пособников, которые несут в себе потенциальную угрозу национальной безопасности Беларуси.

Закон "О недопущении реабилитации нацизма" комплексно регулирует вопросы противодействия этим негативным проявлениям. -0-

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