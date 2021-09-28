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28 сентября 2021, 21:25

Марзалюк предложил формулу для формирования Конституционного суда и ЦИК

Игорь Марзалюк
Игорь Марзалюк

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарий Игорь Марзалюк на заседании Конституционной комиссии с участием главы государства предложил формулу и новые подходы при формирования составов Конституционного суда и Центризбиркома, предает корреспондент БЕЛТА.

Депутат согласился с главой государства по вопросу необходимости баланса, наличия сдержек и противовесов при формировании этих органов. "Считаю, что этот момент мы должны в обязательном порядке доработать. Мне кажется, что оптимальной была бы схема 4-4-4. Четыре судьи вносит Президент, 4 - Палата представителей, 4 - Совет Республики (Конституционный Суд в Беларуси формируется в количестве 12 судей. - Прим. БЕЛТА). А всех утверждает либо смещает только Всебелорусское народное собрание. То же самое по ЦИК", - заявил он.

"Считаю, что это было бы оптимальным вариантом, который гарантировал бы сбалансированность в этом плане. Это очень важно", - добавил Игорь Марзалюк.

В целом он ратует за то, чтобы обновленная Конституция в том числе предусматривала страховочные механизмы, ведь власть в той или иной мере портит всех.

Как сообщалось БЕЛТА, на прошедшей встрече Президент Беларуси высказался о возможных полномочиях Всебелорусского народного собрания. Речь в том числе может идти о наделении ВНС функцией формирования состава Центризбиркома. Рассуждая на эту тему, Александр Лукашенко сказал: "Почему бы не отдать на Всебелорусское народное собрание? Пускай Всебелорусское народное собрание, где и Президент, определит, что это за ЦИК".

Также к полномочиям ВНС можно отнести вопрос формирования Конституционного суда, считает глава государства: "Почему не отдать его на Всебелорусское народное собрание? Пусть там утверждают".

Кроме того, ВНС должен нести функции общественного контроля за решениями нового Президента, когда он будет избран. "Он будет понимать: если я чего-то сделаю не так, то даже наверху, во власти меня покритикуют, как минимум - на Всебелорусском народном собрании, и это пойдет в общество. То есть Президент становится не то что более зависим, но более ответственным перед избранниками народа", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Это позволит придерживаться фундаментального принципа сдерживания и противовесов в новой системе политического управления, которая будет прописана в проекте Конституции. "Формировать функции, полномочия и само ВНС надо из практики и из той жизни, которая складывается у нас сегодня. Но не тащить туда лишние функции. Ибо мы разрушим существующую систему власти, где у нас президентская республика (она должна остаться)", - заявил белорусский лидер.-0-

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