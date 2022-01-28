Марзалюк: сегодня от Президента мы услышим ответы на вопросы, связанные со стратегией будущего

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк выразил убеждение, что в Послании народу и парламенту Президент будет говорить в том числе и об истоках белорусской государственности, исторической политике и Годе исторической памяти.

"Естественно, что все эти вопросы будут завязаны и сфокусированы на проекте нашей Конституции. На том, чем он принципиально отличается от действующего Основного закона. В новом проекте три четко выраженных блока. Первый блок - мировоззренческий. Это вопросы самодостаточности и абсолютной ценности независимого государства, суверенитета, апелляция к истокам белорусской государственности, апелляция к исторической памяти и нашим традиционным семейным ценностям. Этот блок четко увязан с социальным блоком, а также с теми политическими изменениями, которые предусмотрены Конституцией. Я думаю, что ответы на вопросы: откуда мы, почему мы такие и как нам выстраивать стратегию в будущем - мы услышим в послании Президента".-0-