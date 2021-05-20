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20 мая 2021, 09:00

Машино-место в подарок в Minsk World! Акция для покупателей квартир в готовом доме "Волна"!

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Лучшие условия для покупки квартиры в доме "Волна"!

Превосходный подарок для своих клиентов подготовил застройщик многофункционального комплекса Minsk World! Теперь автовладельцам не придётся решать, куда припарковать машину, ведь у них будет собственное парковочное место!

Покупатели квартиры в готовом элитном доме "Волна" получают в подарок машино-место в паркинге через дорогу от квартала "Эмиратс" на улице Германовская,7. Место можно выбрать на любом из 9 этажей!

Также в комплексе сформирован пул домов, на которые при покупке паркинга действует СКИДКА – до 100 евро за квадратный метр. Это дома "Ницца", "Токио", "Лос-Анджелесе", "Нью-Йорк", "Киото", "Копенгаген", "Стамбул", "Каир", "Вильнюс", "Екатеринбург", "Пекин", "Флоренция", "Глазго", "Лас-Вегас", "Таллин","Тбилиси", "Ереван", "Канны", "Монако", "Полька", "Вена", "Мумбаи", "Банкок", "Стокгольм", "Осло" или "Баку".

Подробности акции, а также точный список квартир узнавайте по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Элитный дом "Волна" полностью готов к проживанию. Он находится в квартале "Эмиратс", где уже отпраздновали новоселье многие белорусы. В продаже остались некоторые квартиры, и купить их сейчас можно с ощутимой выгодой.

Только представьте: вы покупаете квартиру в районе с хорошей транспортной доступностью и собственной инфраструктурой и можете сразу же начать ремонт. Не нужно ждать несколько лет до завершения строительства. А после переезда не придётся ломать голову, куда поставить машину, ведь у вас будет собственное парковочное место!

Рядом с домом есть все необходимое
Рядом с домом есть все необходимое

Паркинг на улице Германовская соответствует уровню комфорта всего квартала. Почему машину лучше оставлять здесь, а не на улице? Транспортное средство не пострадает от плохих погодных условий, а автоматизированный доступ, современная система видеонаблюдения и круглосуточная охрана обеспечат сохранность вашего авто 24 часа в сутки.

Паркинг на улице Германовская
Паркинг на улице Германовская

Современный и комфортный паркинг – обязательная составляющая любого жилого комплекса и Minsk World – не исключение. В отличие от районов старой застройки, машину здесь нельзя припарковать возле дома, только на периферии каждого квартала или в паркингах. Это европейский подход к организации городского пространства, такое решение использовано, чтобы родители могли спокойно отпускать детей на прогулку во двор, а шум авто и сигнализаций не нарушал спокойствия жильцов.

В комплексе запроектирован ряд объектов для работы и отдыха
В комплексе запроектирован ряд объектов для работы и отдыха

Многофункциональный комплекс Minsk World – пример нового городского квартала, где кроме домов возводится вся необходимая для жизни инфраструктура. В каждом квартале есть игровые и спортивные площадки, в пешей доступности запроектированы детские сады и школы, поликлиники и медицинские центры, кафе и рестораны. Экономическим центром станет Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр Mara Mall.

Чтобы купить квартиру в доме "Волна" квартала "Эмиратс", обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 (городские).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 31 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – выбирайте лучшее для себя и вашей семьи!

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