Масленица пришла! Веселый и сытный народный праздник на архивных фотографиях БЕЛТА

Праздник встречи весны в деревне Марковичи – центре колхоза "Красное знамя" Гомельского района, 1986 год

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масленица – один из самых древних и долгожданных славянских праздников, который символизирует конец зимы и начало весны. В этом году масленичная неделя отмечается с 8 по 14 марта.

Традиционно сытная неделя перед Великим постом сопровождается ярмарками с ароматом блинов, народными забавами и веселыми гуляниями. Завершается веселый праздник сжиганием чучела и встречей весны. Традиции и обряды Масленицы в архивных фотографиях БЕЛТА.

Праздник проводов зимы в Витебске, 2000 год

Праздник встречи весны в деревне Марковичи – центре колхоза "Красное знамя" Гомельского района

Праздник "Прощай, зима, здравствуй, весна!" в парке имени Горького в Минске, 1996 год

Масленица в парке имени Горького в Минске

Праздник встречи весны в минском парке Янки Купалы, 1983 год

Праздник проводов зимы в Витебске, 2000 год

В парке имени Горького минчане празднуют Масленицу

Масленица в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта, 2020 год

Масленица в агрогородке Восход Могилевского района, 2016 год

Масленица в Строчицах, 2012 год

Масленица в Любаньском районе, 2012 год

В Беловежской пуще проводили Матушку Зиму на Северный полюс, 2017 год

Масленицу отпраздновали в Центральном ботаническом саду, 2012 год

в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта отпраздновали Масленицу, 2020 год

Масленица в Любаньском районе, 2012 год

Масленица в Строчицах, 2018 год

В Строчицах отпраздновали Масленицу, 2018 год

Масленичные гуляния в музее народной архитектуры и быта, 2016 год

В агрогородке Восход Могилевского района встретили праздник Масленицу, 2015 год

Масленица в Силичах, 2005 год

Масленица в Гомеле, 2005 год

Масленица в Любанском районе, 2019 год

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта, 2020 год

Масленичные гуляния в музее народной архитектуры и быта, 2016 год

В "Каробчыцах" прошли проводы зимы, 2020 год

Масленица в Беловежской пуще, 2019 год

На Масленице в Бресте, 2020 год