"Масленица" в архивных фотографиях БЕЛТА

Праздник проводов зимы в Витебске, 2000 год
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжается масленичная неделя – дни проводов зимы. Это последний этап подготовки к Великому посту и самый весёлый и сытный народный праздник.
Основные масленичные гуляния развернутся в предстоящие выходные. Городские парки, площади и аргоусадьбы превратятся в ярмарки с ароматом блинов, звучанием национальных музыкальных инструментов, народными забавами и массой всего интересного. Завершатся гуляния по всей стране в воскресенье традиционным сжиганием чучела.
А пока предлагаем пролистать фотоархивы Белта и посмотреть, как отмечали "Масленицу" десяток лет назад.
Праздник встречи весны в деревне Марковичи – центре колхоза «Красное знамя» Гомельского района, 1986 год
Праздник встречи весны в деревне Марковичи – центре колхоза «Красное знамя» Гомельского района, 2000 год
Масленица в парке имени Горького в Минске, 2000 год
В парке имени Горького минчане празднуют Масленицу, 2000 год
Праздник проводов зимы в Витебске, 2000 год