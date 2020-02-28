"Масленица" в архивных фотографиях БЕЛТА

Праздник проводов зимы в Витебске, 2000 год

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжается масленичная неделя – дни проводов зимы. Это последний этап подготовки к Великому посту и самый весёлый и сытный народный праздник.

Основные масленичные гуляния развернутся в предстоящие выходные. Городские парки, площади и аргоусадьбы превратятся в ярмарки с ароматом блинов, звучанием национальных музыкальных инструментов, народными забавами и массой всего интересного. Завершатся гуляния по всей стране в воскресенье традиционным сжиганием чучела.

А пока предлагаем пролистать фотоархивы Белта и посмотреть, как отмечали "Масленицу" десяток лет назад.

Праздник встречи весны в деревне Марковичи – центре колхоза «Красное знамя» Гомельского района, 1986 год

Праздник встречи весны в деревне Марковичи – центре колхоза «Красное знамя» Гомельского района, 2000 год

Масленица в парке имени Горького в Минске, 2000 год

В парке имени Горького минчане празднуют Масленицу, 2000 год

Праздник проводов зимы в Витебске, 2000 год