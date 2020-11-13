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13 ноября 2020, 11:36

Масочный режим принципиален для снижения количества заболевших COVID-19 - Горбич

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13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масочный режим принципиален для снижения количества заболевших COVID-19, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования Юрий Горбич.

"Ношение масок - один из необходимых, принципиальных, равно как и социальное дистанцирование, элементов системы по снижению количества заболевших в стране людей. Если человек, источник коронавируса, носит маску, то вероятность заражения окружающих снижается примерно наполовину. В то же время если оба человека - и донор, и реципиент коронавируса - носят маски, то вероятность последнего заболеть приближается к уровню статистической погрешности", - сказал Юрий Горбич.

Заведующий кафедрой отметил, что ношение масок в общественном транспорте однозначно необходимо. Например, в автобусе высока вероятность получить инфицирующую дозу, поскольку в холодное время года он едет с полностью закрытыми окнами, движения воздуха практически нет, а люди находятся очень плотно друг к другу, особенно в час пик.

На улице вероятность получить COVID-19 очень низка. "Если в парке мы находимся на достаточно далеком расстоянии друг от друга, в те самые полтора метра, то большого практического смысла в ношении маски нет. Другое дело, если люди находятся рядом", - добавил он.

Во многих районах страны введен масочный режим. В масках люди должны быть не только на своих рабочих местах, но и при посещении всех без исключения объектов. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, включая маршрутки, метро, такси.-0-

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