Масштабное социсследование в Беларуси стало формой обратной связи с населением - участник проведения опроса

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведенное в преддверии VI Всебелорусского народного собрания масштабное социологическое исследование стало формой обратной связи с населением. Об этом заявил сегодня журналистам председатель профсоюзной организации ОАО "Белинвестбанк" Сергей Модин, который был привлечен к проведению социсследования компанией-заказчиком, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нас, общественников, пригласили провести опрос по всей республике. Соответственно, во все областные, районные центры выезжали представители, которые предлагали заполнить анкеты. Случайным образом выбирались предприятия различного хозяйственного профиля - по одной-две организации в районе", - рассказал Сергей Модин.

По его словам, выборка анкетируемых проводилась соответственно с законами социологии. Все анкеты заполнялись анонимно и сразу же после этого опечатывались. Затем их направляли в единый центр для отработки.

"Отказов принять участие в опросе было мало: люди восприняли это с воодушевлением. Это прямой диалог с гражданами, поэтому все с удовольствием отвечали на вопросы, - заявил председатель профсоюзной организации. - На многих предприятиях люди благодарили за возможность высказаться и за такую форму обратной связи с населением".

Как сообщалось, 2 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам подготовки и проведения VI Всебелорусского народного собрания рассказал о масштабном социологическом исследовании в стране. Тогда глава государства обратился к гражданам, попросив их объективно и честно ответить на вопросы. "Для меня лично это очень важно. Для всех нас очень важно, чтобы мы могли принять хорошие, выверенные решения. Анонимность гарантирую полностью", - заявил Александр Лукашенко.

Он также подчеркнул важность полной объективности при проведении социсследования, результаты которого будут опубликованы. "Вопросы очень интересные и очень насущные, которые касаются жизни наших людей", - отметил Президент.

На последнем совещании по вопросам подготовки и проведения ВНС 8 февраля глава государства рассказал, что в социологическом исследовании приняло участие около 10 тыс. человек. "Это, можно сказать, глубокое изучение настроений в нашем обществе. Это в 10 раз больше, чем обычно социологи исследуют по тем или иным вопросам группы людей", - обратил внимание Александр Лукашенко.

По его словам, в настоящее время результаты обобщаются. "Особенно для меня это было очень важно. Потому что выступать на Всебелорусском народном собрании, планировать что-то, не зная глубинных настроений в обществе, это очень сложно. Поэтому было проведено изучение настроений наших людей", - отметил Президент.-0-